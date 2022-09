Ce mai face și cu ce se ocupă acum Raluca de la Bambi. Din ce scoate bani, după ce a renunțat la muzică și televiziune

Raluca Tănase, jumătatea Bambi, a făcut furori alături de sora sa. Timpul a trecut, succesul acelor vremuri a rămas etalon, iar domnișoarele Bambi, Raluca Tănase și Denisa Tănase, au trecut printr-o transformare de zile mari. Mulți ani oamenii le-au confundat ani la rând pentru că seamănă izbitor de mult, dar acum, la maturitate, fetele au început să se diferențieze, dar să se apropie prin munca pe care o depun.

Raluca de la Bambi s-a reprofilat și a ales calea afacerilor în schimbul muzicii și a televiziunii

Raluca Tănase este o prezență discretă, care atrage atenția cu finețea, dar și cu stilul vestimentar, mai mult este asociata surorii sale în firma pe care o deține acesta. Raluca este mâna dreaptă a Denisei Tănase, care are o afacere profitabilă cu parfumuri, cu o cifră de afaceri de aproximativ 4.000.000 de euro.

„Așa se întâmplă în familie. Oarecum am fost obligată să intru în domeniile astea, pentru că a venit pandemia și peste mine cum s-a întâmplat cu toți artiștii, de altfel, și trebuia să am ceva activitate. Muzică nu mai puteam să fac pentru că nu aveam unde să cânt, așa că ușor, ușor am început să descopăr secretele domeniului în care sora mea deja activa. A început să-mi placă foarte mult și am hotărât să rămân aici.

Mă ocup de tot ce înseamnă brandul acesta, sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă fashion accesorii, îmi place foarte mult să dezvolt brandul. Pe partea de frumusețe, cosmeticele și parfumurile rămân pasiunea Denisei și acolo nu mă bag, decât admir. Pe de altă parte, mă implic în tot ceea ce înseamnă brandul nostru, îmi doresc să îl facem cât mai cunoscut peste tot în lume.

Deja avem 56 de magazine în țară, în Europa, urmează să deschidem și în Qatar, deci suntem într-o continuă dezvoltare, iar viața noastră este foarte activă”, a declarat Raluca pentru Impact, citat de Libertatea.

„Am primit multe propuneri, mai sunt persoane care ne doresc la evenimentele lor. De obicei le spunem că nu putem și măresc suma, nu e vorba de sumă, pentru că nu mai putem să facem lucrul acesta. Când te implici într-un domeniu, nu mai poți să îl faci și pe celălalt. Nu iese bine dacă te împarți în diferite domenii, rămâi acolo și niciodată nu o să dai 100%.

În prezent, locuiesc și în țară, locuiesc și în Dubai, sunt tot timpul cu sora mea și cu cumnatul meu, călătorim foarte mult, pentru că avem extinderi de magazine, avem francize pe care urmează să le deschidem și pe care le-am deschis în toată Europa, avem și evenimentele de real estate pe care le organizăm pentru diasporă, pentru români. Pot să spun că m-am mutat, dar sunt mai mult pe drumuri între diferite țări”, a mai spus Raluca, pentru Imapct.

De asemena, artista a mai spus că viața amoroasă este acum în planul doi și prioritate au proiectele sale. Mai mult, nu exclusde faptul că a devenit mai pretențioasă în ceea ce prievște profilul bărbatului care ar putea sta lângă ea.

„Sunt 100% implicată în proiectele mele, nu a apărut Făt-Frumos, poate sunt și eu foarte pretențioasă. Cu cât înaintezi în vârstă se întâmplă, într-adevăr, să ai din ce în ce mai multe pretenții”, a mai povestit artista, pentru aceeași sursă.

