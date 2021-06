Ce mai face și cum arată acum Adina Galupa, actrița care a jucat-o pe Fefe în "Inimă de Țigan". Cu ce se ocupă

Adina Galupa se numără printre cele mai apreciate actrițe de televiziune. Aceasta a făcut spectacol în anii 2007-2008 cu rolul său de puștoaică rebelă și simpatică din serialul "Inimă de Țigan", însă de o perioadă lungă de timp actrția nu a mai apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor dintr-un motiv întemeiat.

De asemenea, actrița a jucat în mai multe producții TV, precum "Iubire ca-n filme", "Iubire și Onoare", "Regina" și "Aniela", dar a cucerit inimile publicului cu rolul lui Fefe.

Deși avea o carieră răsunătoar în industria filmului, Adina Galupa a decis să facă o schimbare radicală în viața ei și să se mute în Stalele Unite ale Americii. În 2015, actrița a părăsit România și s-a decis să își schimbe complet stilul de viața.

"Câteodată şi mie mi se pare când mă uit la TV că am o altă strălucire şi poate e adevărat. Beau multă apă… Suntem în California, e soare tot timpul, dacă ai grijă de tine n-ai cum să nu arăţi bine. Înainte mă duceam la sală, acum merg la Yoga în fiecare zi. Am descoperit Yoga aici, m-a dus un prieten şi la început nu mi-a plăcut deloc pentru că fac Hot Yoga, care înseamnă saună şi Yoga în acelaşi timp. Mi s-a părut oribil la început. Acum însă îmi place cel mai mult dintre toate felurile de sport pe care le-am practicat", povestea Adina Galupa, conform viva.ro.

Cum arată acum Adina Galupa

Au trecut 13 ani de când actrița a decis să se retragă din luminile reflactoarelor, însă a rămas la fel de frumoasă. Chiar dacă a apelat la un look nou, o tunsoare diferită și a slăbit considerabil, Adina Galupa arată de-a dreptul senzațional.

La cei 34 de ani, Adina Galupa se mândrește cu un trup de invidiat și cu cele mai frumoase trăsături ale corpului.

Se pare că Adina Galupa nu a fost uitată de fani, chiar dacă s-a retras departe de ochii curioșilor. Actrița se mândrește cu 8 mii de urmăritori care îi transmite cele mai frumoase cuvinte, laude și complimente.

Actrița duce viața pe care și-a dorit-o de când se afla în România. Aceasta se bucură zilnic de fiecare clipă de visul American și nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Cu ce se ocupă Adina Galupa în Statele Unite ale Americii

Adina Galupa a decis să părăsească România pentru că stagna din punct de vedere profesional.

"Am plecat în L.A. la sfârşitul anului 2015. Ce mi s-a părut la momentul respectiv a fost că-mi atinsesem personal un fel de limită creativă, artistică. Fusesem în piese de teatru, am făcut televiziune, am făcut şi film. Şi mi se părea că nu pot progresa, mi-am dat seama că aici pot vedea un nou mod de a percepe actoria. Aici oamenii lucrează cu totul altfel, industria e cu totul diferită, normele sunt diferite. Aici mi s-a demontat absolut tot bagajul de cunoştinţe cu care venisem din ţară şi a trebuit s-o iau de la zero", a mai adăugat ea, conform sursei citate.

