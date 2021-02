Ce mai face și cum arată acum Domnul Problemă. Artistul sărbătorește 26 de ani de muzică

„Încă mai sunt mulţi care îmi spun Domnul Problemă. Probabil că n-am să scap de chesTia asta, dar mi-o asum, e o parte din viaţa mea şi sunt foarte mândru de ea, pentru că am făcut foarte multă lume fericită. Multă lume s-a bucurat, a dansat, până şi copii – şi foarte mulţi! Era o perioadă frumoasă, se făcea muzică frumoasă ca şi acum şi repet chiar am cunoscut oameni frumoşi, am colaborat cu oameni frumoşi, printre care şi Andra, cu care au avut un featuring la vremea aceea”, a povestit Bogdan Taşcău în emisiunea „Răi, da’ buni” în urmă cu 3 ani.

Bogdan, în vârstă de 43 de ani, s-a lansat în muzică în 1995, pe când avea doar 18 ani. În 2007, după intrarea României în UE, Bogdan a participat la preselecțiile pentru Eurovision alături de alți artiști cu care a făcut o trupă. El a fost cel care a ajutat la înființarea unor formații de succes ca Todomondo, Free Dejays și Alb&Negru, potrivit Unica.ro.

De atunci a trecut mult timp în care artistul a muncit din greu, iar ultima sa piesă lansată a fost în septembrie 2020.

Celebrul Domnul Problemă a spus că nu se oprește aici și că în martie urmează un nou proiect, de data aceasta un featuring.

“Acum o să vedem rodul muncii noastre în condițiile pe care le avem. Sper să fie la fel de bună, la fel de bine primită și să vă placă”, a mai adăugat artistul.