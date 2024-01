Ce mai face și cum mai arată astăzi Bogdan Albulescu, actorul din serialele fenomen Regina și Fructul Oprit

Bogdan Albulescu a devenit celebru odată cu rolul din telenovela Regina, însă și-a căpătat notorietatea datorită altor apariții de succes, printre care amintim cea din Fructul Oprit, serial cu o mare audiență. Iată ce mai face actorul astăzi!

Într-un interviu exclusiv pentru Fanatik, Bogdan Albulescu și-a amintit de prima zi de filmare pentru telenovela Regina, dar și despre felul în care a ajuns să dea la actorie. Iată ce pasiune neașteptată are actorul în vârstă de 45 de ani!

Cum a ajuns Bogdan Albulescu să dea la teatru: „Toate alegerile din viața mea au fost făcute la nevoie”

Întrebat despre începutul carierei sale, dar și despre cum a ajuns să dea la teatru, dat fiind faptul că se pregătea pentru avocatură, Radu Albulescu a dezvăluit că iubita sa de la acea vreme l-a introdus în lumea actoriei.

„Nu a fost un drum conștient, nu am ales conștient. Cam toate alegerile din viața mea au fost făcute la nevoie. Nu-mi plăcea deloc avocatura chiar dacă tata mi-a spus că am o minte destul de bună și că, dacă termin facultatea, s-ar putea să devin un avocat bun. Iată că nu am reușit să termin facultatea, m-am dus la actorie. Aveam pe vremea aceea o iubită care a dat la regie. Așa am ajuns să cunosc mai mulți oameni din școală, actori. Am avut o șansă foarte mare să cunosc o fată, pe Julieta Georoiu. Dacă nu aș fi cunoscut-o, nu cred că aș fi intrat la actorie.”, a spus el pentru sursa citată.

Bogdan Albulescu a precizat că ceea ce l-a atras la actorie a fost faptul că reprezenta un alt tip de studiu.

„Nu știam nimic despre teatru, spre deosebire de colegii mei cu o generație mai mici. Eu am intrat cu capul înainte într-o chestie despre care nu știam nimic. Cred că primele lucruri le-am învățat când am început să vorbesc cu profesorii. Era un alt tip de studiu, cred că asta m-a atras inițial. Foarte important, la meseria asta, e să înțelegi de ce o faci. Pe măsură ce trece timpul îmi dau seama că foarte mulți oameni, atunci când fac cum trebuie o meserie, își dezvoltă și o filosofie în spate.”, a mai dezvăluit Bogdan Albulescu pentru Fanatik.

Întrebat dacă își mai aduce aminte de prima zi de filmare pentru telenovela Regina, Bogdan Albulescu a recunoscut că pe vremea aceea era un tip extrem de anxios, însă telenovela a făcut parte din procesu său de maturizare.

„În primul rând, îmi aduc aminte cât de tânăr eram. A fost un proces lung care mi-a permis să capăt încredere în mine și să-mi dau seama că locul meu este acolo. Mă simțeam mereu expus și nu credeam în mine. Au trecut 15 de ani și, chiar dacă am făcut lucruri mai interesante de atunci, lumea mă recunoaște tot din Regina. Telenovela asta a fost un lucru care a făcut parte din procesul meu de maturizare. Când eram la Regina eram anxios, nici grupul de public nu mă ajuta. Nu aș putea spune că eram chiar mizantrop, eu pot să vorbesc cu oamenii. Ce mă deranjează este contacul cu mulțimile și nu am simțit niciodată să mi se urce celebritatea la cap.”, a mai adăugat el pentru sursa citată mai sus.

Cu ce se ocupă Bogdan Albulescu în prezent. Actorul are un canal de youtube unde gătește

Bogdan Albulescu a mărturisit că îi place să gătească și intenționează să urmeze un curs în acest sens. El a dezvăluit că are și un canal de Youtube, care a pornit tocmai de la pasiunea sa pentru gătit.

„Da, gătesc, nu sunt un mare bucătar însă. Există un curs la Universitate, de antropologie culinară, și aș vrea să-l urmez. Am un proiect pe youtube, <<Rețete Povestite>>. Îl fac împreună cu un prieten, Radu Micu. A apărut de la pasiunea noastră pentru gătit. Gătim în aer liber, la foc, și refacem rețete străvechi. Foarte multă lume nu știe că am un canal de cooking istoric. Sau că nu plec niciodată de acasă fără să am o carte în buzunar. Îmi place să fac gropi, mă mai pune tata la țară să sap. În America am făcut multe munci necalificate, am avut chiar și un restaurant.”, a mai spus el pentru Fanatik.

Întrebat de ce a ales să se întoarcă din America, Bogdan Albulescu a oferit următorul răspuns:

„În primul rând pentru că nu mi-a ieșit treaba. Îmi doream să emigrez și să facem o televiziune pentru diaspora de acolo. Sincer, am fost cam inconștient când am plecat, dar a fost un super vis al meu. America a fost prima țară în care am ajuns. S-a schimbat mult din 2003, anul în care am fost eu acolo. Acum șase ani m-am întors și am descoperit-o altfel. Îmi doresc să merg acolo și cu copilul meu.”

