Raluca Tătaru avea 18 ani în momentul în care serialul Inimă de Țigan debuta pe micile ecrane, devenind una dintre cele mai de succes producții TV din toate timpurile. Iată cum arată, după 15 ani, actrița care a ajucat-o pe Argentina!

Îți mai amintești de Argentina din Inimă de Țigan? Cum arată acum Raluca Tătaru. Actrița are 34 de ani și este de nerecunoscut | Captură Youtube

Simpatica Argentina, pe numele ei Raluca Tătaru, este total schimbată în prezent. Actrița are 34 de ani și a renunțat de mult timp la nuanța cărămizie a părului, dar și la codițele cu care a devenit cunoscută, fiind extrem de greu de asociat acum cu pesonajul pe care l-a interpretat.

Citește și: Cum arată Cristina, soția lui Denis Ștefan din „Inimă de Țigan”, în costum de baie după două nașteri. Ce detaliu a ieșit la iveală

Cum mai arată în prezent Raluca Tătaru, actrița care a jucat-o pe Argentina în Inimă de Țigan

Serialul fenomen debuta în anul 2007 și avea să țină o țară întreagă în fața televizorului timp de opt luni, până pe 1 iunie 2008, atunci când s-a difuzat ultimul episod.

Raluca Tătaru a reușit să câștige rapid simpatia telespectatorilor cu rolul Argentinei din Inimă de Țigan, sora lui Codruț, interpretat de actorul Denis Ștefan.

Fată de bulibașă, Argentina era extrem de mâncăcioasă și pofticioasă, motiv pentru care mama ei își făcea griji că nu se va mărita niciodată. În schimb, ea își dorea la școală, să învețe la oraș ca fratele ei. Pentru că bulibașa nu a lăsat-o, Argentina s-a limitat să ia lecții de română și matematică cu Cristofor, ”consilierul” tatălui ei.

În prezent, actrița Raluca Tătaru nu mai amintește deloc de personajul care a făcut-o faimoasă. De la siluetă și până la culoarea părului, totul este schimbat la înfățișarea ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Îți amintești de Nicole din Lacrimi de Iubire? Cum arată acum Mihaela Bărluțiu. Actrița și soțul ei au o afacere peste hotare

Ce mai face Adina Galupa, actrița care a jucat-o pe Fefe în Inimă de Țigan

Deși avea o carieră răsunătoare în industria filmului, Adina Galupa a decis să facă o schimbare radicală în viața ei și să se mute în Stalele Unite ale Americii.

În anul 2015, actrița a părăsit România și s-a decis să își schimbe complet stilul de viață, deoarece simțea că aici stagnează din punct de vedere profesional.

„Am plecat în L.A. la sfârşitul anului 2015. Ce mi s-a părut la momentul respectiv a fost că îmi atinsesem personal un fel de limită creativă, artistică. Fusesem în piese de teatru, am făcut televiziune, am făcut şi film. Şi mi se părea că nu pot progresa, mi-am dat seama că aici pot vedea un nou mod de a percepe actoria. Aici oamenii lucrează cu totul altfel, industria e cu totul diferită, normele sunt diferite. Aici mi s-a demontat absolut tot bagajul de cunoştinţe cu care venisem din ţară şi a trebuit s-o iau de la zero.”, a adăugat Adina Galupa, citată de Viva.