Anda Adam ia ochii tuturor bărbaților. Vedeta uimește prin bolidul de lux pe care îl deține. A scos 150.000 de euro din buzunar | FOTO

I-au colantat mașina, dar nu oricum. BMW-ul Andei a ”primit” o haină nouă, de care artista e foarte mândră.

Pe lângă grafica senzațională, pe mașină și-au găsit locul și câteva elemente ce par să o reprezinte pe artistă.

Pe portiere sunt inscripționate inițialele vedetei, pe care aceasta le are tatutate și pe unul dintre degete, iar pe capotă stă desenat un măr. Cu trimitere către ”mărul lui Adam”. Ce-i drept, investiția vedetei se justifică pe deplin și asta pentru că mașina va atrage de acum toate privirile.

Anda Adam, ”șefă de șantier”

”M-am apucat să construiesc case. Eu m-am apucat de anul trecut și nu știam ce urmează. Eu am terenul de foarte mult timp și aici trebuia să fie casa mea și speram să mă mut curând. Doar că, la un moment dat, mi-am dat seama că nu este profitabil. Am zis să folosesc terenul acesta pentru a face niște case pentru vânzare și, din ce vor produce aceste construcții, pot să o fac și pe a mea.

Anda Adam are o super afacere, în domeniul imobiliar! Cu ce se ocupă artista, atunci când nu e pe scenă

Și așa am ajuns să construiesc duplexuri la vânzare în Tunari. Eu am ținut foarte tare ca aspectul lor să fie altfel, mai futuriste, cubic. M-am implicat foarte mult în proiectare și am ținut cont de niște detalii pe care eu nu am vrut să le văd ca la alte case. (…) Acum, ce să spun, nu-i o zonă rea sau greșită în care m-am dus, pentru că noi toți știm că este o zonă care a mers chiar și în pandemie. Și în izolare s-a mișcat treaba”, a declarat artista, recent

Pentru mai multe imagini, accesați galeria foto!