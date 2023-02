Ce mesaj important a primit Mădălina Crețan de la soțul ei NOSFE. Regretatul artist i s-a arătat în vis unei prietene de-ale ei

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite, Antena 1, a povestit, recent, cum primește semne de la regretatul artist însă indirect, mai exact prin intermediul celorlalți oameni apropiați.

Citește și: Mădălina Crețan și fiica ei s-au pozat lângă un graffiti cu Nosfe. Imagine care i-a emoționat pe toți

Mădălina Crețan, interviu emoționant despre soțul ei NOSFE. Ce s-a întâmplat la câteva luni după ce regretatul artist s-a stins din viață

Mădălina Crețan încă îi simte prezența sufletului ei pereche, deși fizic rapperul nu se mai află printre noi.

După ce a plecat la Ceruri, fosta concurentă de la Chefi la cuțite recunoaște că primește mesaje de dincolo de la regretatul artist. Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Mădălina Crețan spune că legătura spirituală dintre ei nu se va rupe niciodată.

Mai mult, vedeta a precizat că artistul încearcă să ia legătura cu ea, prin vis, prin intermediul prietenei sale, în timp ce Mădălina visează cum rapperul vrea să le transmită mesaje colegilor lui din trupa Șatra B.E.N.Z.

„Chiar râdeam, glumeam cu o prietenă că în momentul de față ea îl visează încercând să comunice cu mine, adică la ea se duce în vis să-i transmită lucruri pentru mine și eu îl visez vis a vis de prietenii lui și de alți oameni, dar nu de mine.

Citește și: Mădălina Crețan a publicat o poză emoționantă alături de NOSFE. Mesajul de dor pe care l-a scris a înmuiat inimile inernauților

L-am visat într-una din seri spunându-mi să îi spun lui Luca că îl iubește. Luca e producătorul de la Șatra. Într-o altă seară l-am visat că a fost cu unul dintre DJ și prietenii lui la (...) într-un moment în care a pus el muzică, dar nimic legat de noi.

Nu știu dacă și visele astea sunt dintr-o altă lume sau conștința noastră de zi cu zi, dar în momentul de față recunosc că mă agăț de aceste lucruri foarte mult. Simt că deși fizic nu mai suntem împreună, la nivel spiritual, sufletește nu ne-am rupt și nici nu cred că o să ne rupem vreodată”, a spus Mădălina Crețan în interviul pentru Antena Stars.

Ce surpriză le-a pregătit soția lui NOSFE fanilor chiar de Ziua Îndrăgostiților

Într-un interviu acordat pentru Click!, Mădălina Crețan a povestit cum simte prezența sufletului ei pereche și totuși nu vrea să se plângă celor apropiați. „Soția de artist” vrea să ducă mai departe munca lăsată de regretatul rapper, iar de Ziua Îndrăgostiților vedeta a pregătit o surpriză.

„Relația dintre mine și NOSFE este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod...

De exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu și am știut că este a lui, plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva.

Nu vreau să mă plâng că îmi este greu, încerc să dau oamenilor doar pozitivitate, nu vreau să vorbesc despre necazurile mele.

Acum sunt și cu studioul, vreau să duc mai departe ce a lăsat soțul meu, piesele sale, totul în memoria lui, pentru că a muncit foarte mult NOSFE pentru asta.

Așa că pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, o să se lanseze melodia “Nemuritorii” unde este NOSFE și Liviu Teodorescu, în colaborare. Cred că o să se regăsească multe persoane în acea melodie, o să vedeți”, a declarat pentru Click! Mădălina Crețan.

Darius Vlad Creţan, pe numele său real, a fost un artist care a activat atât pe plan solo, cât și în cunoscuta trupă Șatra Benz. Pe 16 octombrie 2022, NOSFE a murit în urma unui infarct miocardic, în propria locuință, după ce s-a întors de la un concert.

Vezi primul episod din serialul Prison Island și descoperă povestea ▶ Ai dramă, acțiune și aventură în AntenaPLAY