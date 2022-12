Mădălina Crețan, declarații cu ochii în lacrimi despre cum s-a stins din viață NOSFE. Ce a povestit despre moartea artistului

La mai bine de 2 luni de la moartea lui NOSFE, Mădălina Crețan și-a făcut curaj să vorbească despre ultimele clipe din viața artistului. Cu durere în suflet și lacrimi în ochi, soția cântărețului a povestit cum s-a stins din viață partenerul său.

„Eu am fost cu el în seara aia. El îmi spunea doar că băuse foarte mult acid că simțea că are un nod în capul pieptului și că, dacă o să reușească să dea gazele respective afară, o să fie ok. În rest, el a avut acest sentiment din timpul concertului și am coborât cu el de pe scenă, iar eu atunci l-am supus unui interogatoriu, adică m-am speriat și m-am gândit că poate de la oboseală, de la emoții, poate să fie ceva mai grav decât crede el”, a mărturisit fosta concurentă a sezonului 10 Chefi la cuțite, la Antena Stars.

„Eu am vrut să chem ambulanța, doar că el a fost extraordinar de stăpân pe el... nu știu, am înțeles între timp că sunt persoane care transpiră, amețesc, se albesc la față, dar el nu avea absolut nimic, adică era perfect conștient, stătea drept pe picioare. Îmi spunea încontinuu să stau liniștită că el e ok, trebuie doar să elimine aceste gaze”, a mai adăugat ea.

Mădălina Crețan, „sfâșiată” de durere la 2 luni de la moartea lui NOSFE

Mădălina Crețan a povestit cu greu despre cea mai mare dramă a vieții sale: pierderea sufletului său pereche. Aceasta a dezvăluit că moartea lui NOSFE a fost una bruscă deoarece artistul susținea că se simte bine.

„L-am întrebat dacă vrea să mergem acasă și mi-a zis că da, că era multă gălăcie, cumva se strânseseră o parte din prietenii noștri în jurul lui. Ne-am urcat în mașină, a fost ok pe drum, am vorbit cu el, nu se văita neapărat de o durere. Am ajuns acasă, este o traumă acest moment pentru mine, îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, ne-am schimbat, el în trening, eu în pijama, și mi-a spus că el vrea să meargă să mai stea puțin la laptop să se liniștească, pentru că de fiecare dată, după un astfel de concert, nu te poți pune în pat să te culci că rămâi cu adrenalină, cu agitație și el, de obicei, își făcea un ceai și se uita la un serial.

A crezut că și-a uitat telefonul în mașină, dar a descoperit ulterior că era în buzunarul de la geacă. Mi-a zis că se duce să-l ia și i-am zis că mă duc eu, că nu se simte neapărat ok și mi-a zis foarte coerent că se duce el, că e în trening și că eu sunt în pijama, să nu fiu nebună, că era frig afară. El s-a dus și nu a mai ajuns, a căzut în casă, lângă ușa de la intrare, în sufragerie, practic. Am auzit doar o bubuială foarte mare și de aici chiar nu pot...”, a declarat Mădălina Crețan.

De asemenea, soția artistul a mărturisit că fiicei sale i-a fost foarte greu să se obișnuiască cu ideea că tatăl ei nu mai e. Aceasta a dezvăluit că micuța evita să se uite la Chefi la cuțite pentru a nu-l vedea pe NOSFE.

