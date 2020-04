Ce mesaj le-a transmis Chef Sorin Bontea, fanilor săi, pe rețelele de socializare, după ce a câștigat finala Asia Express! Vei rămâne fără cuvinte!

Umorul este esențial în viață!

Când am plecat din București spre Manila nu credeam că peste luni de zile voi scrie aceste rânduri. Am plecat cu gândul de a ne bucura pe cât posibil de tot ce o să ni se întâmple acolo. Și așa am făcut. Da, a fost greu, înfiorător de greu. Ne-au lăsat uneori și nervii, ne-a durut spatele, ne-au durut picioarele, am lăsat pe la asiatici vreo 9 kilograme din greutate, dar a fost ceva ce trăiești o dată în viață.

E foarte adevărat ce se spune. Asia Express nu e doar o emisiune la tv. Asia Express a fost într-adevăr un Drum al Comorilor pentru că a fost un drum către noi înșine.

Am câștigat un prieten pe viață, baiatu meu, Răzvan Fodor. Nu există om mai potrivit alături de care să fi plecat în această aventură. Aș putea să îi spun asta de 3 ori la rând, că el așa s-a obișnuit să mă audă 🙂.

Mulțumesc familiei mele care m-a înțeles și m-a sprijinit. Dorul de ei a fost cea mai cruntă barieră.

Mulțumim întregii echipe Asia Express care a trăit pas cu pas această cursă alături de noi. Ce se întâmplă în spatele camerelor este absolut spectaculos!.

În rest... Asia Express continuă! Oferim traininguri pentru următorul sezon despre cum să dormi în cele mai dubioase locuri. E o artă și asta..."

Echipa formată din Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat marele premiu de 30.000 de euro, în competiția Asia Express. În finală alături de ei, au luptat pentru același premiu echipa formată din Speak și Ștefania, care s-au clasat pe locul al doilea.