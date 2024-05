La vârsta de 48 de ani, Vica Blochina a luat o decizie fermă de a aduce schimbări semnificative în viața sa, transformându-și pasiunea într-o carieră nouă.

Renunțând la distracții și alcool, și-a concentrat atenția asupra studiului și dezvoltării personale. Ea a ales să se axeze pe domenii practice și sfaturi pragmatice, renunțând la alte interese.

Ce meserie nouă vrea să aibă Vica Blochina. Vedeta studiază pentru această profesie la vârsta de 48 de ani

Vica Blochina se simte într-o perioadă extraordinară a vieții sale, investind în sănătatea și aspectul ei fizic prin activitate sportivă, dietă și tratamente estetice. În plus, și-a dedicat timp pentru dezvoltarea spirituală, pasionându-se de numerologie și recunoscând importanța acestei științe în ghidarea vieții individuale.

„Nu mai vreau distracție, alcool, gata, uită-te și învață. E foarte bine așa”, i-a spus vedeta lui Dan Capatos, la XNS.

Într-o apariție în emisiunea lui Dan Capatos, Vica Blochina a subliniat seriozitatea numerologiei, oferind sfaturi personalizate și observații pentru gazdă, având în vedere data sa de naștere. Ea a evidențiat influența cifrei personale în destin și necesitatea unei abordări disciplinate pentru a atinge realizări semnificative în viață.

„Mereu m-a pasionat asta, îmi doresc să fac ceva care duce la un rezultat. Numerologia te învață să-ți dai seama ce-ți dorești, de ce energie ești ghidat și îți dă și cheia, astfel încât să faci lucrurile. Numerologia este cea mai veche știință care există pe planeta asta, ca să nu facem glume pe tema asta. Este o știință descoperită de Pitagora, căruia îi învățăm și acum teoria. Toți președinții au numerologii lor.

Trebuie să ai o viață extrem de ponderată, pentru că tu, fiind născut pe data de 25, ești cifra 7, ești născut geniu, conducător, ești ca Putin. La tine în corp este extrem de multă energie. La tine în viață necesită multă disciplină, dacă vrei să ai parte de mult realizări. Trebuie să ai o vedere clară, pentru că poți fi multitasking”, spune ea.

Vica Blochina a împărtășit și previziuni pentru anul în curs, subliniind natura karmică a anului 2024 și impactul său asupra indivizilor, în special cei guvernați de cifra 8, precum ea însăși.

„Anul 2024 este un an karmic, iar fiecare om are o anumită cifră și o să fie un an extrem de greu. Mai ales pentru oamenii care au și cifra 8. În anul 2024, unii pot rămâne fără bani, fără nimic sau, dacă au fost super corecți cu viața lor, o să primească foarte multe”, a spus aceasta.