Cum arată Vica Blochina după ce și-a făcut patru intervenții estetice într-o săptămână. Cât au costat procedurile

Vica Blochina a recurs la noi intervenții estetice, de această dată la nivelul feței. Fosta balerină a apelat la un pachet de proceduri menit să o întinerească cu zece ani. Ulterior, ea a postat rezultatul și pe rețelele de socializare. Iată cum arată acum!

După ce anul trecut a trecut prin operația de micșorare a stomacului, Vica Blochina a făcut de curând câteva vizite și medicului estetician, pentru proceduri minim-invazive, care i-au șters zece ani de pe chip.

Vica Blochina și-a făcut patru intervenții estetice într-o săptămână

În ultima săptămână, Vica Blochina a mers de patru ori la medicul estetician, unde a beneficiat de tratamente cu acid hialuronic și botox. Vedeta și-a estompat ridurile de expresie și și-a volumizat pomeții și buzele.

„Am venit să îmi fac un mic retuș. Eu mă învinețesc foarte repede, dar îmi place că această procedură se vede imediat. Nu mă doare deloc. Bărbia se lungește frumos și fața e mai definită și mai slabă. (…) Efectiv, în 5 minute aveți un lifting facial super frumos.”, a spus Vica Blochina pe rețelele de socializare, potrivit Libertatea.

Cât au costat intervențiile estetice ale Vicăi Blochina

Se pare că intervențiile pe care Vica Blochina și le-a făcut în mai puțin de o săptămână au costat aproximativ 2.500 de euro.

„Vica a beneficiat de un pachet full face care costă 2.500€. În acest pachet a fost inclus: botox pentru estomparea ridurilor de expresie și acid hialuronic pentru volumizarea pomeților, buzelor și pentru reconturarea mandibulară. Toate aceste proceduri au șters 10 ani de pe fața Vicăi și am decis împreună să urmăm acest plan de intervenții minim-invazive nefiind încă nevoie să apelăm la bisturiu pentru ceva chirurgical. Întreaga procedură durează aproximativ o oră și se face cu o anestezie topică, făra dureri sau disconfort pentru pacienta noastră. Rezultatul final se păstrează aproximativ 9-12 luni și este varianta cea mai bună înainte de liftingul chirurgical.”, a declarat Auday Al-Ahmad, doctorul estetician care s-a ocupat de transformarea Vicăi Blochina, în exclusivitate pentru Libertatea.

Ce a dezvăluit Vica Blochina despre perioada de dinainte de operația la stomac: „Am vrut să mor”

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine. Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă.

Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul, pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: <<Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești.>> Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și trei zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg.

E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc. Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau. A fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț ori gras, ești asociat cu lipsa de bun-simț.”, a povestit Vica Blochina pe canalul ei de YouTube, citată de Libertatea.