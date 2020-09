Ce nu știai despre misterioasa moarte a lui Marilyn Monroe. Legăturile cu mafia și CIA

Cu toții ne-o amintim pe frumoasa Marilyn pentru poza ei în rochie albă, cu zâmbet cuceritor. Rolurile ei din filmele Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot și The Misfits au adus-o în atenția publicului internațional.

Vestea tragicii sale morți, la vârsta de doar 36 de ani, a făcut înconjurul lumii. Faimoasa personalitate de la Hollywood și-a găsit sfârșitul, fiind consumată de faimă. Ceea ce mulți nu știu despre viața ei sunt conexiunile pe care ea le avea cu mafia, președinți americani, CIA și cum era privită din cauza problemelor sale ce i-au afectat sănătatea mentală.

Cum a devenit Marilyn Monroe faimoasă

Din cauza copilăriei zbucimate de schizofrenia mamei sale, Marylin și-a petrecut primii ani din viață în orfelinate. Prima sa căsnicie a început la vârsta de 16 ani, în speranța că va primi sprijinul de care a duc lipsă atâta timp.