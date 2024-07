Ce pact au făcut Dorian Popa și Claudia Iosif (Babs) după despărțire. Bruneta a scos la iveală noi detalii despre separare

Dorian Popa și fosta lui iubită, Claudia Iosif (Babs), au făcut un pact la scurt timp de la despărțire. Bruneta a scos la iveală detalii neștiute despre adevăratul motiv care a dus la ruptura dintre cei doi.

Dorian Popa și Claudia Iosif (Babs) au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Vestea că se despart după o relație de mai bine de 11 ani a luat pe toată lumea prin surprindere.

De când au anunțat că au luat-o pe drumuri separate, artistul și fosta lui iubită au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește acest subiect delicat. Mai mult, aceștia au hotărât să rămână și prieteni după povestea de dragoste pe care au avut-o.

La câteva luni de la despărțirea de Dorian Popa, Babs a făcut noi dezvăluiri neașteptate despre adevăratul motiv care a dus la ruptura dintre ei. De altfel, bruneta a vorbit și despre pactul pe care l-au făcut de când nu mai sunt într-o relație.

Ce detalii a scos la iveală Claudia Iosif (Babs) după despărțirea de Dorian Popa. Cei doi au făcut o înțelegere

În ultima perioadă au existat tot mai multe zvonuri în ceea ce privește motivul despărțirii dintre Dorian Popa și Babs. Claudia Iosif a ținut neapărat să lămurească situația și să facă o serie de declarații.

Bruneta a dezvăluit că nu există o anumită cauza ce a dus la destrămarea relației cu artistul. Mai mult, aceasta a punctat faptul că amândoi au fost fideli în cei 11 ani de cuplu.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a declarat Claudia Iosif, conform cancan.ro.

Babs a scos la iveală și înțelegerea pe care a avut-o cu Dorian Popa după separare. Se pare că aceștia au ajuns la concluzia de a nu se mai vedea o perioadă, chiar dacă au rămas în relații foarte bune.

„A trecut foarte mult timp de când ne-am despărțit. Încercăm să ne refacem amândoi viața. De aceea am stabilit să nu ne mai vedem o perioadă. Dar ambii îl avem și-l împărțim pe Cheluțu. Oamenii se mai și despart, asta e”, a mai adăugat fosta iubită a artistului, potrivit sursei citate.

În urma declarațiilor făcute de curând, Claudia Iosif a înlăturat zvonul că dansatoarea lui Dorian Popa ar fi fost motivul despărțirii dintre ei.