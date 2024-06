Ce parteneră frumoasă are doctorul Mihail Pautov. Cum arată femeia care i-a dăruit o fetiță

Doctorul Mihail Pautov se mândrește cu o parteneră superbă. Daniela, femeia care i-a dăruit o fetiță minunată, este de o frumusețe răpitoare.

Pe doctorul Mihail Pautov îl vedem foarte des pe micile ecrane ale telespectatorilor, însă puțini sunt cei care știu faptul că prezentatorul de la MediCOOL are o parteneră superbă. Daniela i-a dăruit acestuia o fetiță.

De asemenea, specialistul mai are o fiică din fosta căsnicie. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că doctorul Mihail Pautov este destul de rezervat în ceea ce privește viața personală. Chiar dacă preferă să își țină familia și situația amoroasă departe de ochii curioșilor, acesta nu ezită să publice imagini adorabile alături de femeia care l-a cucerit.

Din postările sale de pe rețelele sociale se poate observa faptul că prezentatorul de la MediCOOL este un familist convins. Atunci când nu se află pe platoul de filmare, acesta petrece momente de neuitat împreună cu familia lui.

Cât de frumoasă este Daniela, partenera doctorului Mihai Pautov

În urmă cu puțin timp, doctorul Mihail Pautov a decis să își încânte prietenii virtuali cu o nouă postare. Acesta s-a fotografiat alături de partenera lui în ipostaze tandre, chiar la un eveniment. Prezentatorul de la MediCOOL și soția lui s-au pozat în timp ce își ofereau un sărut.

Oamenii din mediul online nu au putut trece cu vederea frumusețea Danielei. Aceasta a ieșit în evidență datorită frumoaselor sale trăsături. Mai mult, ochii săi au captat atenția publicului masculin.

Postarea doctorului Mihail Pautov a generat mai bine de 10 mii de like-uri și câteva reacții din partea fanilor.

„Ce cuplu frumos!”, „Super frumoși! Felicitări!” sau „Frumoși!”, au scris oamenii din mediul online.

Cum s-au cunoscut doctorul Mihail Pautov și actuala parteneră, Daniela

Doctorul Mihail Pautov și Daniela au o poveste foarte frumoasă de iubire. Se pare că cei doi au fost prieteni foarte buni în „tinerețe”, iar destinul i-a adus împreună în urmă cu câțiva ani atunci când prezentatorul de la MediCOOL a divorțat de fosta soție, Andreea.

„Este fosta soție. Pe internet mai sunt descrieri care ne menţionează împreună. Pe Andreea am cunoscut-o atunci când aveam 19 ani. Am trăit zece ani frumoşi împreună şi avem un copil supersmart: Anastasia. Ne-am separat în urmă cu 4-5 ani şi a fost mult mai bine aşa. În prezent, Anastasia locuieşte la amândoi şi se bucură deplin de iubirea ambilor părinţi.

Pe actuala mea iubită/soţie, Daniela, am cunoscut-o în tinereţe şi am fost pentru mult timp cei mai buni prieteni ever. Ne povesteam de toate, mergeam peste tot împreună şi ştiam totul unul despre celălalt. Într-o zi, însă, ceva s-a întâmplat. Nu ştiu ce, dar efectiv ne-am îndrăgostit cum nu am fost îndrăgostit niciodată.

Am întemeiat o familie şi în acelaşi timp am rămas cei mai buni prieteni. Iar sentimentul acesta este extraordinar, este serotonină pură, linişte şi acceptare, înţelegere şi cooperare, parteneriat în toate şi iubire.

Avem un copil împreună, Navani, îi spunem „Mamushka' şi este cel mai delicios lucru de pe pământ. Este isteaţă, şireată, sarcastică la doar 1 an, râde toată ziua, dar este şi foarte pretenţioasă. De-abia aştept să crească. Este înnebunită după Anastasia şi Anastasia după ea”, a povestit doctorul Mihail Pautov, potrivit paginademedia.ro.