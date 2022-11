Ce pasiune are Ava, fiica cea mare a lui Chef Florin Dumitrescu. Imaginile emoționante cu micuța, filmate de mama ei

Chef Florin Dumitrescu este un bărbat împlinit. Acesta are o soție superbă care i-a dăruit două fiice, Ava Elisabeta și Mia Victoria, de care este extrem de mândru. Mai mult, se pare că Ava, fiica lor cea mare i-a moștenit pasiunea tatălui său, dar nu cea pentru bucutărie. ci cea pentru muzică, transmite Spynews.ro.

Ce pasiunea are fiica cea mare a lui Chef Florin Dumitrescu. Ava a fost filmată de către mama sa

Florin Dumitresc a mai vorbit în timpul emisiunii „Chefi la cuțite”, unde este jurat, despre pasiunea lui pentru muzică. El nu ratează niciun moment să fredoneze refrenele sale preferate și se pare că fiica lui cea mare îl moștenește.

Cu toate aceasta, ea și-a dus pasiunea la următorul nivel. Cristina Dumitrescu, soția celebrului chef, a surprins-o pe aceasta în timp ce cânta la pian.

În imaginile postate pe rețelele de socializare, Ava, în vârstă acum de 9 ani este îmbrăcată în haine de casă și își bucură părinții cu o reprezentație de excepție. Extrem de mândră de fiica sa, Cristina nu a rezistat să nu filmeze momentul special, pe care l-a împărtășit apoi cu prietenii ei virtuali.

Cu toate acestea, cele două fiice ale lor nu stau departe nici de bucătărie. Cei doi au distribuit în urmă cu ceva timp imagini cu ambele fete în timp ce încercau să își ajute tatăl în bucătărie.

Chef Florin Dumitrescu, declarație de dragoste emoționantă pentru soția lui

La finalul lunii ocotombrie, Cristina Dumitrescu și-a sărbătorit ziua de naștere, iar soțul ei nu putea să lase momentul nemarcat. El i-a făcut o urare plină de emoții pe rețelele de socializare, unde a postat mai multe poze cu ea și fiicele lor.

Chef Florin Dumitrescu și Cristina s-au cunoscut acum mai bine de un deceniu, iar de opt ani sunt soț și soție. Au împreună două fetițe, pe Ava și pe Mia, de care sunt tare mândri.

Pe 31 octombrie, aceasta a împlinit 29 de ani, iar chef-ul i-a făcut urările.

„La mulți ani, Cristina! Avem 12 aniversari petrecute impreuna, de vis, alaturi de oameni dragi. De vreo 9 incoace, plini de magie langa puii nostri. Draga mea soție, iti doresc tot binele din lume, sa fii fericita asa cum meriti, sa iti fie viata o vara fara sfarsit, iar atunci cand iti apare o lacrima sa iti aduci aminte ca totusi stii sa zambesti cu tot sufletul.

Te iubesc mult si te rog sa ma ierti ca am pierdut bani in crypto, dar stiu si am incredere ca ma vei ajuta sa ii recuperam din altele. Draga mea, te iubesc mult/La mulți ani! P. S. Vrei sa fii soția mea?”, a transmis chef Florin Dumitrescu, pe pagina de Facebook. Postarea a strâns numeroase comentarii și aprecieri.

