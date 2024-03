Ce pensie mică primește Ioana Tufaru de la statul român. Fiica Andei Călugăreanu a fost dată afară din apartamentul de la Becali

Ioana Tufaru a făcut publică suma pensiei sale după ce a fost nevoită să părăsească locuința lui Gigi Becali.

Ea și familia ei s-au mutat într-un apartament cu chirie în cartierul Militari, după ce au locuit timp de 9 ani în proprietatea patronului FCSB. Situația lor financiară a devenit precară, mai ales că veniturile sunt mici și cheltuielile mari, în special din cauza tratamentului costisitor al soțului ei, care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Într-o apariție recentă într-o emisiune online, Ioana Tufaru a exprimat nemulțumirea față de suma mică a pensiei pe care o primește lunar de la stat. Aceasta afirmă că banii abia ajung pentru a acoperi cheltuielile de chirie, iar situația devine și mai dificilă având în vedere nevoile medicale ale soțului său și necesitatea de a-și crește copilul.

„Soțul meu are probleme groaznice cu inima și cu plămânii, are niște fibrilații foarte nasoale. Ia tratament, trebuie să îl ia toată viața, că nu are încotro. Costă și tratamentul, dar ne chinuim și așa. Are pensia exact cât o am și eu, 1281 de lei. Nu poți să trăiești în România cu banii ăștia, mai ales dacă ai și un copil. Numai chiria costă toată pensia mea, adică 1200 lei. Salariul soțului e minim pe economie', a spus Ioana Tufaru.

Soțul ei, Ionuț Mardare, care suferă de probleme de sănătate grave, lucrează ca agent de pază, dar pensia sa este la fel de mică ca și a ei. Cu toate acestea, Ioana Tufaru a fost criticată în trecut pentru lipsa sa de angajare, afirmând că nu este capabilă să lucreze din cauza stării sale de sănătate precare. Ea primește o pensie specială și, înainte, lucra ca figurant în teatru, potrivit viva.ro.

În trecut, Ioana Tufaru a dezvăluit că primește aproximativ 700 de lei lunar din drepturile de autor ale mamei sale, Anda Călugăreanu, sumă pe care o consideră importantă pentru a-și susține cheltuielile, chiar dacă nu este una semnificativă.