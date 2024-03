Ce spune Ioana Tufaru, după ce a fost evacuată din apartamentul lui Gigi Becali. Care a fost motivul și unde a ajuns să locuiască

Ioana Tufaru a vorbit pentru prima dată despre plecarea din apartamentul pe care Gigi Becali i l-a dăruit și în care locuia, de ani buni, cu soțul și copilul. Iată ce declarații a făcut acum, după ce la finalul anului trecut a fost dată afară din imobil!

În urmă cu aproape nouă ani, Gigi Becali i-a pus la dispoziție Ioanei Tufaru, fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu, o garsonieră într-un bloc pe care îl deține. Însă, la finalul anului trecut, reprezentanții patronului FCSB au anunțat că Gigi Becali vrea să renoveze imobilul, astfel că Ioana Tufaru și familia sa au fost nevoiți să părăsească locuința în pragul sărbătorilor de iarnă.

Citește și: Ioana Tufaru, despre ultimele momente petrecute alături de mama ei, Anda Călugăreanu. Ce a ținut să spună despre marea artistă

Ioana Tufaru, primele declarații după ce a plecat din garsoniera lui Gigi Becali: „Nu se mai putea să stăm acolo”

Invitată în cadrul unei emisiuni online, Ioana Tufaru a explicat că imobilul unde locuia trebuia să fie renovat, așa că nu mai putea locui acolo și a fost nevoită să se mute în altă parte. În ciuda evenimentului neplăcut, fiica regretatei Anda Călugăreanu spune că a înțeles situația și nu este supărată pe Gigi Becali, având numai recunoștință la adresa lui.

„Am plecat de acolo pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo, am înțeles că are alte planuri cu blocul acela. În orice caz, recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om, ne-a ținut acolo, pe 3 august am fi făcut nouă ani de când stăm acolo și omul cât să te țină. La un moment dat era de așteptat că aici se va ajunge.”, a spus Ioana Tufaru, citată de digisport.ro.

Fiica Andei Călugăreanu a dezvăluit că s-a mutat, între timp, într-un apartament cu două camere, unde plătește lunar 1.200 lei pentru chirie. Deși îi este greu să scoată acești bani din buzunar, deoarece nu muncește, ea spune că se simte mai bine în noua locuință.

„Ne-am mutat într-un apartament cu couă camere, da, cu chirie. Am găsit printr-o prietenă care locuia în cartier de ceva timp și mi-a spus că este chiria ieftină și am venit să vorbesc. Si am închiriat apartamentul. Chiria este chiar acceptabilă ca bani, 1200 de lei pe lună. Este bine având în vedere că este apartament cu două camere. Suntem un pic mai bine financiar că ni s-au mărit pensiile. Mai tăiem de la mâncare, o să mâncăm mai puțin, dar să ne achităm dările unde stăm. Ne-am acomodat foarte bine. Luca are și el camera lui, de acum e băiat mare (opt ani).”, a mai transmis Ioana Tufaru, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Drama prin care trece Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu. Ce s-a întâmplat cu fiul ei, Luca: „Am plecat plângând”

De ce nu muncește Ioana Tufaru

Ioana Tufaru a fost criticată de-a lungul timpului pentru că se plânge mereu de faptul că nu are bani, dar refuză să muncească. Ea a explicat că nu este aptă pentru muncă din cauza problemelor de sănătate. În schimb, are o pensie specială, iar înainte făcea figurație la teatru.

„Știi cât am discutat eu despre treaba asta? Cred că a fost cel mai discutat subiect. În primul rând, cei care mă acuză trebuie să se gândească și la motive. Nu îmi place să dau detalii de mine, de organismul meu, de corpul meu. Sunt un om cu probleme de sănătate. Un om care nu poate depune foarte mare efort. Am lucrat, dar nu am lucrat niciodată cu carte de muncă, ăsta e un lucru foarte adevărat și mi-l asum. Tot eu n-am vrut, dar am lucrat. Dă-mi voie să te întreb un singur lucru. Dacă tu-mi spui mie acum: <<Ioana, hai la mine să faci curățenie în casă și pentru treaba asta, eu te plătesc>>. Nu tot muncă se numește? E la negru, nu-i la negru, e colaborare, dar e tot muncă”, a spus fiica Andei Călugăreanu, citată de Revista Viva.