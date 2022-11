Ce planuri are Cătălin Scărlătescu de Crăciun și de Revelion. Ce își dorește cel mai mult să facă de Sărbători

Chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre jurații de la Chefi la cuțite, a ținut să facă o serie de dezvăluiri cu privire la sărbătorile de iarnă, explicând și ce planuri are pentru această perioadă, mai precis de Crăciun și de Revelion.

Ce planuri și-a făcut Cătălin Scărlătescu de Crăciun și de Revelion anul acesta. Dezvăluirile făcute de el

Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit care sunt planurile sale de Crăciun și de anul nou. Celebrul bucătar își dorește ca anul acesta să se relaxeze, dat fiind faptul că până acum a muncit din greu.

Prezent în bucătaria unui chef cunoscut în Iași, Cătălin Scărlătescu a făcut o serie de declarații de senzație cu privire la sărbătorile ce urmează să vină.

„Pentru Crăciun vreau să tai un porc. De fapt, să mă uit cum se taie porcul. De Revelion vreau să mănânc și să beau, pentru că am muncit anul ăsta cât cinci măgari! Credeți-mă, am trei emisiuni mari făcute, plus că nu stau. Când sunt liber, mai vin printr-o locație, prin alta. Unde este de muncă, hop și eu”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru bzi.ro.

Cum a cucerit-o Cătălin Scărlătescu pe Doina Teodoru

Încă de la a doua întâlnire, chef Scărlătescu și-a pus deja în practică talentul culinar și a cucerit-o pe Doina cu un preparat special. Simpaticul bucătar era cunoscut drept un burlac convins, însă actrița a fost cea care a schimbat regulile, se pare.

„Un pește, o doradă la cuptor. A fost absolut delicioasă dorada pe care am mâncat-o pe covor…Prima întâlnire a fost foarte drăguță… El mă tot suna, îmi tot trimitea mâncare pe unde eram, pe la filmări, și până la urmă am zis: „Hai să și ieșim!.

Și m-a invitat la el la bucătărie, pe terenul lui, evident, unde se simte el confortabil. Mi-a plăcut să-l văd în elementul lui. Îmi place că este foarte pasionat de ceea ce face”, dezvăluia recent Doina Teodoru, pentru revista Viva.

„Într-adevăr am auzit că a fost un mare crai și asta m-a ținut un pic pe loc, pentru că eu căutam o relație serioasă. Dar a insistat foarte mult, ca să mă asigure că-și dorește ceva serios. Iar relația a evoluat incredibil de frumos.

La un moment dat a declarat că el cucerește femeile cu sinceritatea lui și că ultima armă este gătitul. Dacă femeia nu cedează în niciun fel, îi gătește. Eu nu știu ce să-nțeleg, pentru că mie mi-a gătit de la a doua întâlnire, deci presupun că a fost pus în dificultate rău de tot”, a mai dezvăluit actrița.

