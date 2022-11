Cum l-a păcălit chef Bontea pe Cătălin Scărlătescu. Are legătură cu America Express: „Mi-a zis că..”

Chef Cătălin Scărlătescu a acceptat fără rețineri marea provocare America Express, acolo unde a avut, bineînțeles, un ajutor de nădejde, fiind însoțit de iubita lui, actrița Doina Teodoru. Cei doi au făcut o echipă pe cinste, participarea lor venind ca o încântare pentru fanii emisiunii.

Recent, îndrăgitul bucătar a vorbit despre întreaga experiență a show-ului, care a reprezentat, cu siguranță, aventura vieții sale. Cătălin Scărlătescu a pășit pe urmele colegului său de la „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, care a reușit chiar să câștige un sezon al emisunii de la Antena 1.

Cum s-a descurcat Cătălin Scărlătescu la America Express

Îndrăgitul jurat de la „Chefi la Cuțite” a fost invitat recent în podcastul lui Speak, realizat pe canalul de Youtube al cântărețului. Cheful a vorbit cu deschidere despre cele trăite în show-ul de „supraviețuire”, dezvăluind care au fost cele mai dificile momente ale competiției. În mod surprinzător, nu lipsa mâncării l-a marcat atât de tare. Iată declarațiile!

„Apă caldă nu am avut deloc. Când dădeam de prosoape moi, Doamne Dumnezeule, zici că îl apucasem pe Dumnezeu de picior. N-am vrut mâncare, că de foame am mai răbdat, știu cum e. Că n-am avut o haină să mă schimb, nu mai contează. Bă, dar să nu ai apă? Câteva cazări au fost oribile”, a povestit Cătălin Scărlătescu.

Întrebat dacă întreaga experiență a fost pe placul său, juratul a surprins din nou prin sinceritate: „Da, dar nu așa de mult. (..) La început, toate probele alea ți se par niște… Doamne Dumnezeule, dar pe urmă te bufnește râsul. Ce nu mi-a plăcut mie este că am nevoie de un confort. La mine e simplu: apă caldă și prosoape moi. Pot să dorm pe jos. Au fost momente în care nu am avut apă”, a mai adăugat el.

Ce i-a spus Sorin Bontea colegului său despre emisiune

Chef-ul a dezvăluit totodată că i-a cerut câteva sfaturi colegului său, Sorin Bontea, înainte de a pleca în marea aventură, însă acesta din urmă l-a cam...păcălit! Chef Bontea și Răzvan Fodor au făcut echipă la „Asia Express”, reușind chiar să câștige marele premiu al sezonului 3, din 2020.

„Eu, de frică, nu m-am uitat decât la partea finală.(..) Nu am văzut și partea cealaltă, că dacă o vedeam… Am mai auzit că se mai văitau. Mi-a zis Bontea în glumă că e vrăjeală. Am avut o singură cazare spectaculoasă, opulență maximă, m-aș întoarce oricând”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, în podcastul La Fileu.

Filmările pentru îndrăgitul show s-au încheiat, iar emisiunea urmează să fie difuzată în curând, la Antena 1. Până atunci, telespectatorii pot urmări Jurnalul de America Express.

