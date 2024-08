Recent căsătoriți, Vlad Gherman și Oana s-au aflat sub lumina reflectoarelor nu doar pentru nunta lor spectaculoasă, ci și pentru planurile de viitor pe care le-au dezvăluit.

Într-un interviu acordat pentru ciao.ro, Vlad Gherman a făcut o declarație care a captat rapid atenția publicului.

Ce reacție a avut Oana când Vlad Gherman i-a spus că vrea doi copii în următorii 4 ani. Cei doi au planuri mari împreună

Vlad Gherman a surprins-o pe Oana cu o dorință de a sa. Iată ce i-a zis:

„Eu oricum i-am spus Oanei că până la 36 de ani vreau să am 2 copii. Am 32 aproape, practic în 4 ani ar trebui să fie 2', a spus actorul pentru ciao.ro.

Cu toate acestea, reacția Oanei a fost una plină de umor și pragmatism, subliniind că vor aborda acest plan cu precauție.

„Termen rezonabil, da, să vedem cum merge linia de producție, știi vorba aia, adică ușor, ușor, dacă ne descurcăm', a fost replica ei.

Deși își dorește și ea copii, Oana a subliniat că vrea să ia lucrurile pas cu pas: „Da, doi dintr-o lovitură să umblu pe aici…Da, și eu mi-aș dori, nu e departe de ce-mi doresc eu ceea ce spune el și evident că nu vreau să fac (n.r. copii) la 50 de ani, dar vedem. Stai să vină primul, să vedem cum e, câtă viață mai avem, cât de obosiți suntem, ușor așa, cătinel, totuși'.

Cei doi sunt conștienți de responsabilitatea imensă pe care o presupune aducerea unui copil pe lume și au decis să nu se grăbească. Vlad Gherman a explicat că, în prezent, prioritatea lor este să se bucure de un moment de respiro după agitația pregătirilor de nuntă:

„Nu ne grăbim, mai ales că abia am terminat cu nunta și ne dorim clar, în primul rând, să ne relaxăm un pic, pentru că am fost foarte stresați în perioada asta. Noi încă nu am realizat că nunta s-a terminat', a spus Vlad Gherman.

Oana a completat, evidențiind importanța acestei perioade de relaxare și reîncărcare a bateriilor:

„Cumva încă suntem sub energia aia și sub agitația aia în care am intrat înainte de nuntă și în timpul pregătirilor. Dar foarte pe scurt răspunsul cam ăsta e: ne luăm puțin timp pentru noi, cel puțin anul ăsta, pentru că am avut o perioadă foarte agitată, foarte plină și înainte să ne asumăm răspunderea și responsabilitatea psihologic, psihic a unui alt suflet, vrem să ne mai bucurăm puțin de libertatea asta pe care o presupune relația noastră acum', a completat soția actorului, potrivit viva.ro.