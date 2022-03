Ce reacție au avut fetele lui Pepe când au aflat că vor avea un frate. Ce dezvăluiri a făcut artistul: „Mă simt mândru și fericit”

Pepe este un tată fericit și împlinit. Artistul are două fetițe din căsnicia cu Raluca Pastramă, iar acum se prgătește să devină tatăl unui băiețel. Acesta a dat vestea cea mare publicului la începutul lunii martie, în cadrul unui concert.

Cântărețul este foarte discret și își ține viața personală cât mai departe de ochii curioșilor, motiv pentru care el și iubita lui au decis să țină sarcina ascunsă aproximativ 7 luni. Vestea că Pepe va avea un băiețel a luat pe toată lumea prin surprindere, inclusiv pe familia lui și cele două fiice.

Ce spune Pepe despre reacția fiicelor sale când au aflat că vor avea un băiețel

Pepe și Yasmine Ody trăiesc o perioadă foarte frumoasă din viața lor pentru că în aproximativ două luni își vor cunoaște fiul. Iubita artistului radiază de fericire de când a rămas însărcinată și se bucură din plin de noua experiență.

Citește și: Pepe, surprins alături de cele două fiice ale sale și noua iubita. Cum s-au distrat cei patru în vacanță

Anunțul cântărețului a venit ca o veste neașteptată pentru fanii lui, dar și pentru familia sa. Pepe a făcut dezvăluiri impresionante despre reacția pe care au avut-o fiicele lui când au aflat că vor avea un frățior.

În cadrul unei emisiuni TV, vedeta a vorbit despre momentul în care Maria și Rosa au primit vestea că familia lor se mărește. De asemenea, acesta a susținut că fetițele au fost foarte fericite când au aflat că vor avea un nou partener de joacă.

„Sunt foarte fericite, dar nu vreau să fac acum un subiect din asta. Am zis o dată pe scenă, nu stau să… Adică cine se bucură și cine a trebuit să afle a aflat de la început. Și am spus-o la Berărie pentru că în sală se aflau fanii mei. Prietenii mei care au venit să mă vadă cântând. Au plătit un bilet și au susținut cariera mea și s-au bucurat că sunt pe scenă.

Și atunci am luat-o din aproape în aproape. Am spus rudelor de sânge, prietenilor apropiați, familiei Pepe online. M-am bucurat că timp de o lună și jumătate nu a răsuflat vestea în presă. După care am spus-o public fanilor mei pentru că e normal!”, a povestit artistul, potrivit sursei citate mai sus.

Pepe, despre primele persoane care au aflat că o să devină tată de băiat

Cântărețul a încercat să țină vestea că urmează să devină tată pentru a treia oară cât mai departe de presă, însă a mărturisit că primele persoane pe care le-a anunțat au fost membrii familiei și prietenii apropiați.

Citește și: Raluca Pastramă este însărcinată. Vestea vine la doar două zile după ce Pepe a spus că așteaptă cel de-al treilea copil

„Mă simt mândru și fericit! Dumnezeu le așază cum știe el mai bine. Suntem foarte fericiți! Cei din familia mea, prietenii mei adevărați, cei sinceri care nu dau ponturi presei. Că nu sunt prăduitori, că e normal, au știut. Am știut și eu cu cine să împart știrea. După care mi-am asumat și am vorbit cu cei din mediul online, cu familia Pepe online.”, a mai spus el.

Episoade noi Chefi fără limite ▶ Hai în AntenaPLAY să vezi prin ce probe de foc au trecut chefii și concurenții