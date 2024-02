Ce relație are acum Andreea Bălan cu tatăl copiilor ei. „Abia am primit certificatul de divorț”. Cum se înțelege cu George Burcea

Ella și Clara se bucură că „mami și tati se înțeleg în sfârșit”. Andreea Bălan a anunțat că după perioade agitate și conflicte, în sfârșit se înțelege bine cu George Burcea. Ea și fostul soț colaborează acum pentru a putea fi părinți buni pentru fetițele lor minunate.

Andreea Bălan a vorbit la Antena Stars despre cum se înțelege cu George Burcea. Artista a primit recent ceritifcatul de divorț și spune că în sfârșit ea și fostul soț se înțeleg, spre bucuria fetelor lor.

Jurata Te cunosc de undeva! spune că George Burcea s-a schimbat în bine și că acum pot colabora în calitate de părinți ai Ellei și ai Clarei.

Cum arată relația dintre Andreea Bălan și George Burcea. Ce a spus jurata Te cunosc de undeva! despre tatăl fiicelor ei

„În sfârșit mami și tati se înțeleg. Da, ne înțelegem bine și avem în sfârșit un co-parenting ok. Timpul le rezolvă pe toate și maturitatea, înțelepciunea”, a spus Andreea Bălan, pentru Antena Stars.

Chiar dacă separarea s-a produs în 2020, Andreea Bălan spune că abia recent a primit certificatul de divorț.

„Într-adevăr, atunci când te despărți, ai perioade în care e mai ușor să dai vina pe celălalt, dar cu timpul începi să îți faci o retrospectivă și fiecare își conștientizează ce a făcut bine și ce a făcut rău. Și George s-a schimbat foarte mult în bine și reușim să găsim o cale de mijloc și să ne înțelegem”, a mai spus artista.

Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit în anul 2020. Acum, artista este fericită și simte că și-a găsit dragostea adevărată, în persoana tenismenului Victor Cornea.

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.