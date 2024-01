Ce urare specială i-a făcut Viviana Sposub lui George Burcea, de ziua lui de naștere. Postarea confirmă că sunt din nou un cuplu

George Burcea și-a sărbătorit ziua de naștere pe 15 ianuarie, iar iubita sa a postat un filmuleț care îi surprinde în timpul unui sărut pasional. Iată ce mesaj special a transmis Viviana Sposub!

Postarea vine la scurt timp după ce Viviana Sposub și George Burcea s-au filmat într-o ipostază romantică, în timp ce se priveau și își zâmbeau cu multă afecțiune. Însă, de această dată, șatena confirmă împăcarea cu actorul. Cuplul a sărbătorit în America, acolo unde se află și în prezent. Iată ce postare specială a făcut Viviana Sposub pentru iubitul ei, care tocmai a împlinit 36 de ani!

Citește și: Viviana Sposub și George Burcea, filmarea care nu mai lasă loc de interpretări. Dovada că cei doi foști iubiți s-au împăcat

Viviana Sposub confirmă împăcarea cu George Burcea

George Burcea și Viviana Sposub formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. Aceștia au avut o perioadă de pauză, după ce și-au anunțat despărțirea în vara anului 2023, dar se pare că iubirea lor a fost mai importantă decât orice.

Cu ocazia zilei de naștere a actorului, Viviana Sposub a publicat pe conurile personale de socializare un clip adorabil, în care se sărută în plină stradă. Într-o notă jucăușă, ea a mărturisit că în același fel a decurs și împăcarea cu George Burcea.

„Cam în genul ăsta a fost și împăcarea… La mulți ani, iubitule!”, a scris ea pe contul personal de Tiktok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum se înțeleg Andreea Bălan și George Burcea în prezent. Ce gest surprinzător a făcut vedeta față de tatăl fetițelor sale

Ce declarații făcea George Burcea despre iubita sa, Viviana Sposub

George Burcea și Viviana Sposub au o relație frumoasă de peste trei ani, iar în urmă cu câteva luni s-au despărțit pentru o perioadă scurtă. Însă, ei au realizat că încă mai au sentimente puternice, astfel că s-au întors unul în brațele celuilalt. Actorul a avut mereu doar cuvinte de laudă la adresa iubitei sale, fiind recunoscător pentru dragostea pe care o resimte.

„Am un om foarte bun și drag lângă mine pe care îl iubesc și care mă iubește, sunt sănătos și am foarte multe planuri de viitor. Eu consider că acum George Burcea este mult mai fericit, pentru că face exact ceea ce a visat și a iubit de foarte mult timp și sincer, nu contează cum eram acum patru, cinci, zece, 15 ani, contează că indiferent de timpuri, indiferent de greutăți, nu am renunțat absolut niciodată.”, spunea George Burcea, în urmă cu ceva timp, citat de Spynews.