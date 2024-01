Ce relație are Cristina Ciobănașu cu tatăl său biologic. Cum a fost prima întâlnire dintre iubitul actriței și părinții ei

Cristina Ciobănașu a scos la iveală adevărul despre relația pe care o are cu tatăl său biologic. De altfel, actrița a poveștit și despre cum a decurs prima întâlnire despre iubitul ei, Alexandru, și părinții săi.

Cristina Ciobănașu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din showbiz-ul românesc. Tânăra și-a început cariera în televiziune de la o vârstă fragedă. Așadar, aceasta a crescut pe micile ecrane ale telespectatorilor.

Publicul a fost impresionat peste măsură de rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul anilor. Aparițiile sale de la televizor și felul carismatic au captivat fanii, iar acum se mândrește cu o comunitate uriașă de prieteni în online.

Deși este prezentă des pe sticlă, Cristina Ciobănașu a fost întotdeauna rezervată atunci când era vorba de viața personală. Aceasta a preferat să țină majoritatea evenimentelor importante pentru ea departe de ochii curioșilor.

În vara anului 2022, actrița și-a asumat relația cu noul partener. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alexandru Mureșan. Tânărul a reușit să o cucerească pe artistă la scurt timp de la despărțirea ei de Vlad Gherman.

Adevărul despre relația dintre Cristina Ciobănașu și tatăl ei biologic

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ruxandra Ion a luat-o pe Cristina Ciobănașu „sub aripa” ei de când era doar o fetiță. Producătoarea a ajutat-o pe actriță să pună bazele unei cariere de succes în televiziune.

Pentru că este destul de discretă, tânăra vorbește foarte rar de relația pe care o are cu părinții biologici. Aceasta a plecat de acasă de când era mică, însă s-a gândit mereu la cei care i-au dat viață.

Cristina Ciobănașu își vizitează ori de câte ori are ocazia mama și tatăl. Artista are și un frate mai mic cu care mai publică imagini pe rețelele sociale. Chiar dacă fanii știu cum arată familia ei biologică, puțini cunosc detalii importante din viața personală a vedetei.

Recent, aceasta a dat cărțile pe față în ceea ce privește relația pe care o are cu tatăl ei biologic.

„Mama se uită tare mândră la mine și la câte am realizat până acum și cel mai des îmi dă sfaturi în legătură cu alimentația și cu somnul. Are senzația că nu am destulă grijă de mine la cantitatea de muncă de peste zi, că nu mănânc destul, că nu dorm suficient, dar îmi place că o am pe ea să îmi poarte de grijă.

Tata e un om mai retras, mai tăcut, așa că îi respect dorința. Ne vedem de sărbători, când vine el în București, la noi, sau de fiecare dată când reușim eu și fratele meu să ne luăm liber de la muncă pentru a putea conduce cu schimbul până în Botoșani și înapoi. Vorbim la telefon destul de des și îi place când mă vede la televizor. E și el mândru de tot parcursul meu, se laudă la prieteni cu copiii lui și ne trimite pachet de acasă ori de câte ori are câte ceva bun pentru noi. E foarte greu să îi cer să se adapteze la statul „între patru pereți, cum spune el. Lui îi place să stea în natură, să aibă grijă de animăluțe, să își facă de lucru prin curte, și așa mai departe. Așa că mergem noi la el, de câte ori putem.”, a declarat Cristina Ciobănașu, potrivit viva.ro.

Cum a fost întâlnirea dintre Alexandru, iubitul Cristinei Ciobănașu, și părinții ei

Actrița a vorbit și despre prima întâlnire dintre iubitul ei, Alexandru, și părinții săi. Se pare că aceștia l-au primit cu brațele deschise pe tânăr. Mai mult, tatăl și mama Cristinei Ciobănașu au încercat să afle toate detaliile despre băiat pentru a vedea dacă fiica lor se află pe mâini bune.

„Exista o mare curiozitate din partea părinților. Simțeau nevoia să îl descoase, căci voiau să se asigure că fata lor e pe mâini bune. Au fost extrem de atenți la tot ce vorbea Alex și, urmărind din exterior, mi s-a părut foarte amuzant. A fost o întâlnire relaxată, după care au urmat multe altele.”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.