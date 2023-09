„Ultima noastră vacanță”. Cristina Ciobănașu și iubitul ei, escapadă romantică în Grecia. Detaliul observat la cei doi

Cristina Ciobănașu a publicat pe contul personal de Instagram mai multe imagini din vacanța pe care o numește „ultima din acest an”, semn că perioada următoare se anunță a fi una aglomerată pentru actriță, dar și pentru iubitul ei. Iată cât de romantici sunt cei doi îndrăgostiți!

Cristina Ciobănașu și-a refăcut viața amoroasă după despărțirea de Vlad Gherman, iar noul partener pare că o face împlinită și fericită.

Cu toate că sunt destul de discreți în ceea ce privește povestea lor de iubire și preferă să nu se „arunce” în declarații, actrița și iubitul ei știu cum să mențină pasiunea în relație.

Cristina Ciobănașu și iubitul ei, escapadă în însorita Grecie: „Câteva zile rezervate doar pentru noi”

Cristina Ciobănașu a publicat un carusel cu o serie de cadre din vacanța în Grecia. Fanii au observat imediat un mic detaliu la cei doi și anume, că și-au prins părul în același fel, coafură care le-a venit foarte bine!

Pe lângă pozele cu mâncarea și peisajele extrem de ademenitoare, Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan s-au afișat îmbrățișați, semn că iubirea este în floare. Actrița a lăsat scrise și câteva cuvinte care au rezumat escapada din Grecia:

„Am plecat către Grecia pe timp de vară, iar când am ajuns acasă era deja toamnă. Au fost câteva zile rezervate doar pentru noi fără muncă, telefoane și stres. Au fost zile cu soare, cu plimbări pe insulă în căutare de locuri neexplorate, cu plaje ascunse (dar și mega căutate de turiști), cu mâncare delicioasă (împărțită frățește cu caprele), cu promisiuni făcute pe plaja în lumina lunii, cu muzică bună, cu râsete și cu îmbrățișări cât cuprinde. Așa a arătat ultima noastră vacanță din acest an.”, a scris Cristina Ciobănașu pe contul personal de Instagram.

Ce meserie are Alexandru Mureșan, iubitul Cristinei Ciobănașu

Iubitul Cristinei Ciobănașu este medic stomatolog și lucrează la un cabinet din București. Actrița recunoaște că apelează cu toată încrederea la serviciile lui Alexandru Mureașn, însă nu-l lasă niciodată să își practice meseria acasă:

„În copilărie îmi era foarte frică, pentru că am fost foarte chinuită, ca să zic așa, dar cu vârsta am realizat că este necesar. Merg la doctor la fel ca toată lumea! Merg la el, dar niciodată nu îl las să își practice meseria acasă! Îmi fac programare: <<Zi-mi când ai liber și vin la cabinet să faci intervenția!>>. Nu mi-ar face niciodată ceva care să mă facă nefericită. Sunt foarte liniștită, pentru că mă cunoaște foarte bine și își dă seama după grimase dacă mă doare pe bune sau doar mă prefac că mă doare, pentru că mi s-a făcut sete, spre exemplu. Din punctul acesta de vedere, este beton să ai iubit medic! În niciun caz! (n.r. nu îi este frică) În plus, nu mi-ar face niciodată ceva care să mă facă nefericită sau care să mă facă să sufăr, mă iubește!”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru ego.ro și citată de Libertatea.