Ce relație are Gabriela Cristea cu familia sa. Cum a răspuns când a fost întrebată de tatăl său

Gabriela Cristea a venit pe lume în Oltenița, județul Călărași, pe 26 octombrie 1974. În 1993, îndrăgita prezentatoare absolvea Liceul de Coregrafie nr. 1 din București, iar apoi își continua studiile în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București.

Gabriela mărturisea că tatăl ei nu a sunat-o când era însărcinată cu mezina familiei Cristea-Clonda

Debutul în televiziune a avut loc în 1994, la TVR 1, când a devenit prezentatoarea concursului Eurovision. De atunci, și-a trecut în CV mai multe televiziuni. Și, deși se știu multe despre cariera ei și despre familia sa cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea nu a vorbit foarte mult despre părinții și rudele sale.

Înainte să devină mamă pentru a doua oară, prezentatoarea spunea că nu s-a gândit la posibilitatea ca micuța Victoria să-l cunoască pe tatăl ei, Eugeniu Cristea. Se întâmpla în 2018.

”Nici tatăl meu şi nici fratele meu nu m-au sunat de când am rămas însărcinată a doua oară, dar nici nu este cazul. Eu sunt total împăcată cu situaţia asta. Sunt împăcată cu mine şi cu viaţa mea. Acum am tot ceea ce îmi trebuie. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Îmi dau seama că orice obstacol aş avea voi trece peste ele. Îmi doresc să trăiesc cât mai mult şi îmi văd fetele cât mai mari”, spunea atunci moderatoareaa emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii pentru Revista Viva.

În același interviu, Gabriela mărturisea că părinții ei nu au văzut cu ochi buni decizia ei de a lucra în televiziune. Aceștia își doreau ca ea să fie balerină.

„A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio, bineînţeles. Am avut o relaţie apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relaţie mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit.”, mai spunea aceasta.

Ce spune acum Gabriela Cristea despre relația cu părintele său

Recent, invitată la emisiunea ”După faptă și răsplată”, moderată de Cristina Șișcanu la Metropola TV, Gabriela Cristea a fost întrebată despre relația cu tatăl său, Eugeniu.

”Ai avut o viață tumultoasă”, a început Cristina Șișcanu și a continuat prin a întreba dacă mai știe ceva despre tatăl ei. Prezentatoarea TV a răspuns: ”Este un capitol încheiat în viața mea”.

Aceasta a mai spus: ”Este un capitol încheiat în viața mea, așa am ales. Poate că Dumnezeu mi-a dat această situație în trecut, pentru că și eu trebuie să învăț niște lecții în viață.”

Cristina Șișcanu a vrut să știe dacă este împăcată cu situația sau are regrete. ”Nu știu ce să spun. (...) Eu vreau să spun doar atât, și voi încheia capitolul ăsta: m-am recunoscut cumva în povestea de viață a lui Meghan Markle. Este foarte grav, în momentul în care cei pe care îi consideri cei mai importanți oameni în viața ta, și așa ar trebui să fie, încearcă să facă bani pe spinarea ta. E foarte dureros!”, a venit replica Gabrielei Cristea, conform Click.

