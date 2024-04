Dan Bittman și Liliana Ștefan au format un cuplu timp de peste două decenii, însă au luat-o pe drumuri separate în anul 2016. Din povestea lor de iubire au rezultat trei băieți minunați, de care sunt foarte mândri. Iată cum se înțelege fosta parteneră a artistului cu aceștia!

Ce relație are Liliana Ștefan cu băieții ei și ai lui Dan Bittman. Ce a recunoscut: „Sunt o mamă implicată” | Captură Instagram

Liliana Ștefan, fosta parteneră a lui Dan Bittman, a vorbit pe larg, într-un interviu pentru Unica.ro, despre relația pe care o are cu cei trei băieți ai lor: Marc, Patrick și Alex. Chiar dacă aceștia au crescut și au pornit pe drumurile lor în viață, Liliana Ștefan se consideră și acum o mamă extrem de implicată. Iată ce declarații a făcut fosta parteneră de viață a artistului!

Liliana Ștefan a spus cum se înțelege cu băieții ei și ai lui Dan Bittman

Liliana Ștefan susține că a investit enorm în creșterea și educația celor trei băieți pe care îi are cu artistul, chiar dacă uneori a fost nevoită să se pună pe locul doi. Fosta parteneră a lui Dan Bittman recunoaște că ”meseria” de mamă nu este una ușoară și se învață în timp.

„Sunt o mamă implicată, ceea ce îmi dă o stare de relaxare în raport cu fiii mei. Acum ei sunt mari, însă cât au fost micuți am fost alături de ei în tot ce a trebuit să afle ei despre lume. A fi părinte este o responsabilitate uriașă și, în aceeași măsură, este o activitate care necesită mult timp și implicare. Poate că nu îți mai rămâne foarte mult pentru tine, sunt lucruri pe care le pui automat pe pauză. Însă, acel timp investit în copilul tău este un timp câștigat, pentru că mai târziu vezi roadele muncii tale. Eu așa am făcut.

De aceea cred că îmi este așa de ușor acum să comunic cu fiii mei, să vorbim orice. Eu consider că o cheie importantă în creșterea copilului tău este să îl respecți ca ființă individuală, separată de tine. Așa învață la rândul lui să ofere respect și să îi pese de ceilalți. Nu cred că am eu soluția care să se poată aplica oricui, dar mă gândesc că orice vrei să vezi în copilul tău, trebuie întâi să manifești tu. Vrei respect?! Respectă-l întâi tu. Vrei comunicare?! Comunica întâi tu. Vrei să-l auzi că își cere scuze?! Cere-i scuze întâi tu. Ca să învețe cum se face.”, a spus Liliana Ștefan pentru Unica.ro.

Liliana Ștefan: „În toți acești ani am învățat să fiu mamă”

Liliana Ștefan a mărturisit că și ea a învățat enorm de multe de la copiii ei, cum ar fi să aibă încredere în alegerile lor, care nu corespund întotdeauna cu cele ale părinților.

„În toți acești ani am învățat să fiu mamă. Nimeni nu știe să fie părinte de la început. Deși acum sunt multe cursuri și materiale de creșterea copilului, până la urmă practica este cea care te șlefuiește. Important este să vrei să fii deschis către schimbarea modului de gândire învechit, de tipul: <<dacă eu te-am făcut trebuie să faci cum spun eu>>.

Am învățat cât este de contraproductiv să te focusezi pe ce fac greșit copiii. Am văzut cum ei înfloresc atunci când tu le observi și încurajezi micile sau marile lor victorii, atât școlare, cât și extrașcolare. Pentru că, până la urmă, asta și caută copiii, să obțină aprecierea și iubirea ta, iar singura ta sarcina este pur și simplu să îi vezi și să le arăți că îi vezi.

Da, am învățat să am încredere în calea pe care o aleg ei, care nu întodeauna corespunde cu viziunea mea de părinte. Am înțeles că orice activitate în care pui pasiune și energie va fi sursă de putere și de încredere pe termen lung. Până la urmă cred că asta e sarcina noastră a părinților, să creștem copii cu încredere și stimă de sine solidă, cu viziune și limite personale sănătoase.” a mai spus ea pentru sursa citată.

Cu ce se ocupă acum Liliana Ștefan

Liliana Ștefan a făcut și câteva dezvăluiri despre viața profesională.

„Cea mai importantă calitate consider că este creativitatea mea de care mă folosesc în orice aspect al vieții mele. De câțiva ani activez în cadrul cabinetului meu de terapie ca terapeut somatic și psiholog. Ideea de a fi creativă mă ajută enorm în lucrul meu cu oamenii, combin diferite tehnici terapeutice în așa fel încât să ofer potențialul meu maxim fiecărui caz.

În plus, am depășit cadrul cabinetului, mi-am făcut singură site-ul de prezentare și am inițiat și un canal de youtube cu numele meu. Acolo postez regulat materiale video cu care îmi susțin atât clienții, cât și oamenii pe care nu îi cunosc. Cred că cel mai accesat video de pe canal se numește <<Eu sunt Unică>>.”, a mai dezvăluit fosta parteneră a lui Dan Bittman, citată de Revista Viva.