Ce reproșuri a primit Dan Bittman din partea celor trei băieți ai săi: „De foarte multe ori am simțit că mi-am neglijat familia”

Dan Bittman a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le implică viața de artist și a recunoscut că a simțit, de multe ori, că și-a neglijat familia. Iată ce detalii neștiute a oferit cântărețul despre viața personală!

Dan Bittman, în vârstă de 61 de ani, este unul dintre cei mai apreciați și mai cunoscuți cântăreți și compozitori de la noi. Acesta nu se laudă doar cu o carieră de succes, dar și cu rolul de tată a trei băieți.

Cu toate acestea, Dan Bittman recunoaște că au existat momente când a pus cariera pe primul loc și nu a fost alături de familia sa. Într-un interviu exclusiv pentru o publicație de la noi, Dan Bittman și-a adus aminte ce i-a reproșat, la un moment dat, unul dintre băieții săi.

Ce reproșuri a primit Dan Bittman din partea unuia dintre băieții săi: „Nu m-a iertat”

Dan Bittman a avut o relație de 25 de ani cu Liliana Ștefan. Cu toate că nu au fost căsătoriți niciodată și s-au separat în urmă cu câțiva ani, cei doi au împreună trei băieți pe care i-au făcut din dragoste.

Însă, viața agitată de artist l-a ținut, nu doar o dată, departe de familia sa, lucru pe care acum îl regretă. El și-a amintit cum, în urmă cu ceva timp, nu i-a putut fi alături fiului său, Patrick, de ziua lui de naștere, pentru că se afla pe scenă.

„De foarte multe ori am simțit că mi-am neglijat familia când am fost plecat. Odată, mijlociul meu mi-a reproșat… Am rămas în aeroport în China, din cauza armatei coreene și s-a închis tot spațiul aerian din China și trebuia să vin acasă exact de ziua de naștere a lui Patrick, el era mic. Am aterizat a doua zi, pentru că ne-am oprit în Paris, am stat acolo o noapte, în fine… nu m-a iertat. Mi-a reproșat că nu am venit de ziua lui, dar asta este… era mic, acum a crescut, a înțeles și nu au mai existat probleme.”, a spus Dan Bittman pentru publicația citată.

Și dacă, până de curând, solistul trupei Holograf a făcut sacrificii de dragul carierei, petrecând sărbătorile departe de cei dragi, anul acesta speră ca va fi acasă de Crăciun, alături de copiii săi.

„De sărbători, sper ca măcar de Crăciun, să stau acasă cu copiii mei, cu cei dragi, dar de Revelion avem câteva cântări prin București, în aer liber. Unii sunt nebuni, fac câte șase, șapte cântări într-o noapte, dar nu este cazul nostru, al Holografilor. De exemplu, de Revelion, noi mergem la o cântare până în ora 12, dar apoi petrecem cu familia, nu mai facem sarcificii prea mari, au fost făcute la timpul lor, dar acum, gata!”, a mai declarat el pentru sursa citată.

Ce sfat le-a oferit Dan Bittman băieților săi în ceea ce privește cariera

Dan Bittman este foarte mândru de Alexandru, Mark și Patrick. Băieții i-au moștenit pasiunea pentru muzică, cu toate că el i-a sfătuit să își urmeze propriul vis.

„Nu știu dacă îmi calcă pe urme, pentru că ei fac alt gen de muzică. Alex compune mult și produce pentru alți artiști. I-am sfătuit să meargă pe drumul lor și să uite tot ce știu ei din familie. Să meargă pe drumul lor, chiar dacă este greu, este și frumos.”, a mai spus Dan Bittman pentru publicația online menționată.

