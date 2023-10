Leo de la Strehaia și Olga Originala au mers la azilul în care Irinel Columbeanu locuiește. Ce s-a întâmplat acolo și ce au spus

De când Irinel Columbeanu a intrat în azil, mulți oameni s-au mobilizat pentru a-i oferi sprijin. Recent, Leo de la Strehaia l-a vizitat pe fostul om de afaceri și a exprimat intenția de a continua să-l ajute.

După câteva săptămâni de la internare, Columbeanu s-a decis să se mute din chirie într-un azil, iar Leo de la Strehaia s-a implicat în situația lui.

Leo de la Strehaia și Olga Originala au fost la azil la Irinel Columbeanu pentru a-i aduce câteva produse și bani

Leo de la Strehaia nu a putut rămâne nepăsător față de dificultățile prin care trece Irinel Columbeanu și a hotărât să-l viziteze. În plus, Leo i-a oferit lui Columbeanu o sumă considerabilă de bani, mai precis 10.000 de lei, și a asigurat provizii de mâncare și alte necesități pentru el. Imaginile relevante au fost filmate în timp ce Leo de la Strehaia aștepta să fie primit în cămin.

Citește și: Sora lui Leo de la Strehaia, propunerea inedită pe care i-a făcut-o lui Irinel Columbeanu. Vrea să se căsătorească cu el

Într-un videoclip postat pe TikTok, Leo de la Strehaia a declarat: „Eu sunt serios, am venit la domnul Columbeanu. Am venit să îi dăm și lui 100 de milioane (n.r. 10.000 de lei), plus ce i-a adus Olga să îl ajutăm. Suntem aici să îl ajutăm”, spune el pe Tiktok.

În clipurile pe care ei le-au postat pe Youtube aceștia au arătat cum au ajuns la azil la Irinel Columbeanu și ce produse alimentare i-au adus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Olga Originala pare să își dorească foarte mult să-l ajute alături de Leo de la Strehaia pe Irinel Columbeanu deoarece îl stimează. Deși într-un clip anterior pe care ea l-a făcut în trecut, spunea că este dispusă să se căsătorească cu el, lucrurile se arată diferit acum.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Olga Originala, sora lui Leo de la Strehaia, pregătită să se căsătorească cu Irinel Columbeanu și să îl ia la ea acasă. Ce a transmis

Olga, o fană devotată a lui Irinel Columbeanu, și-a făcut cunoscută în mediul online dorința sa de a-l ajuta. Pe platforma soicală TikTok, ea s-a filmat exprimându-și afecțiunea pentru el și prezentând planurile sale ambițioase. În videoclipurile ei, Olga și-a arătat casa și a dezvăluit că intenționează să-l aducă pe Irinel acolo pentru a-i oferi un mediu mai potrivit și un trai mai bun.

Gestul său nu s-a oprit aici - ea a mărturisit că dorește să se căsătorească cu Irinel Columbeanu, subliniind că acesta nu este un act de compasiune, ci unul de iubire și respect față de el ca om, amintind faptul că ea este o femeie liberă.

Citește și: Leo de la Strehaia a fost eliberat din închisoare, după doi ani. Fostul iubit al Loredanei Chivu, de nerecunoscut. Ce a transmis

Leo de la Strehaia, fratele Olgei și o figură cunoscută în mediul online la tv, a susținut această idee și a demonstrat dorința de a-i oferi o mână de ajutor lui Irinel. Bărbatul spune că în timpul în care Irinel Columbeanu era un om bogat, acesta era obișnuit să ajute oamenii din jurul său. În acest context, sprijinul lui Leo pentru planul Olgăi arată că și el își dorește să-l ajute pe fostul afacerist.

Cu toate că mulți ar putea privi această situație ca pe o fantezie devenită realitate sau ca un gest de publicitate, Olga Originala și Leo de la Strehaia par să ia această inițiativă foarte în serios. Ei dovedesc că iubirea și respectul pentru oameni, indiferent de circumstanțele prin care trec, pot fi forțe motrice puternice pentru schimbarea vieților.

„Vreau să vă spun că vreau să îi transmit lui Irinel Columbeanu un mesaj din partea mea, Olga Originala. Sunt Olga de la Strehaia, sora lui Leo de la Strehaia. Vreau să vă aduc la mine acasă, să locuiți într-o casă cum vrea Dumnezeu. Vreau să vă bucurați de o casă, de o familie care vă iubește și care o să aibă grijă de dumneavoastră. Asta am vrut să vă spun! Vă invit la mine acasă, aici, să vă pun la masa aceasta, să fiți alături de noi, de familia noastră. Eu sunt o femeie liberă și singură și vreau să fiți alături de mine, domnule Irinel”, spune Olga pe Tiktok.