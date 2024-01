Mircea Solcanu s-a retras la Constanța după ce a fost nevoit să renunțe la televiziune. Trăiește modest, din pensia de handicap, dar are planuri mari pentru viitor, în ciuda problemelor de sănătate cu care continuă să se confrunte.

În urmă cu mulți ani, Mircea Solcanu a renunțat la televiziune. De atunci, a trecut prin o mulțime de schimbări. La 47 de ani, după o operație pe creier, fostul prezentator trăiește din pensia de handicap.

Ce s-a ales de Mircea Solcanu după ce s-a retras din viața publică. Din ce trăiește după operația pe creier

După problemele grave de sănătate, Mircea Solcanu a decis să părăsească orașul București și să se mute în Constanța, orașul său natal. Fosta vedetă de televiziune și-a luat licența în Actorie, dar nu are de gând să profeseze în acest domeniu din cauza problemelor de sănătate pe care le are. El și-a pierdut auzul, iar planul lui este să realizeze un podcast.

„Sunt bine… Ce e binele? Nu mai știu ce e binele, dar cred că sunt bine. Stăteam zilele trecute și mă gândeam… Nu că sunt bine, sunt chiar foarte bine, trăiesc o viață pe care mulți și-ar dori-o: citesc, ascult muzică, mă uit la filme, mă întâlnesc cu prietenii buni, cei doi-trei care au mai rămas.

Acum un an am avut ceremonia de absolvire a facultății. Nu cred că o sa pot face meserie asta, că nu mă mai ajută auzul mai deloc. Dar există multe mijloace prin care teatrul s-a reinventat. M-am gândit să mă mut în zona de podcast, lucrez la amenajarea locului unde să fac acel podcast. M-am mutat la Constanța, că e orașul meu natal.

Am trăit până la 29 de ani aici, după care m-am mutat la București, am stat 10 ani, după care am revenit acasă. Sunt mai mult din Constanța decât din București. Dar cât timp am stat în București, mă consideram bucureștean”, a povestit Mircea Solcanu în emisiunea lui Cristi Brancu.

Din păcate, Mircea nu a reușit să scape de problemele de sănătate. Însă partea bună, susține el, e că se simte ca un alt om. A schimbat multe în viața sa după cumpăna trăită.

„Problemele de sănătate evoluează, dar am de gând să le las să meargă până unde se poate merge. Nu am cum să am grijă de ele, că nu am cum să îmi tai capul singur. Nu îmi mai doresc încă odată experiența aia. De zâmbit mai zâmbesc, dar nu am mai râs de mult. Ăsta e un motiv care mă îngrijorează.

Acum mi-am schimbat viața și felul de a fi, cine sunt eu. Am renunțat la vechea persoană, la Mircea. În buletin am rămas Mircea. Dar Mircea de azi nu se mai întâlnește cu cel de ieri. Am închis multe capitole, cum ar fi homosexualitatea. Este un capitol încheiat pentru mine. Nu am o iubită, dar mă curtează vreo trei”, a mărturisit acesta, conform Unica.

Boala l-a obligat să analizeze deciziile din trecut, mai ales pe cele care i-au provocat suferință. Acum crede mai tare în Dumnezeu și susține că și-a ”răstignit firea”: “Întotdeauna îl las pe Dumnezeu să mă surprindă. Îl las pe El să aleagă, căci alegerile mele din viață, până acum, s-au dovedit a fi proaste, mi-au provocat suferință. Și atunci, a existat momentul acela în care am spus că îmi răstignesc firea”.

La mai bine de 10 de ani de la operația prin care i-a fost înlăturată o tumoare, Mircea trăiește din pensia de handicap. Și-a pierdut complet auzul la o ureche și în proporție de 70% la cealaltă.

