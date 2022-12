Ce s-a întâmplat după ce Ruby a făcut un gest sublim la Poftiți pe la noi. La câteva luni de la filmări, cântăreața a explicat

Ruby a făcut un gest incredibil de emoționant la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, după ce a găsit un pui de pisică care era accidentat. Aceasta a ținut să fie dus la medicul veterinar și așa l-a salvat.

Ruby a adoptat puiul de pisică pe care l-a găsit în emisiunea lui Nea Marin. Cum a reușit să-l salveze cântăreața

Ruby s-a pozat pe rețelele de socializare cu pisica în brațe, după ce a salvat-o din satul unde a mers să filmeze sezonul nou din Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Aceasta a convins primarul din satul Butuceni că are nevoie urgentă să meargă la medicul veterinar pentru a salva puiul de pisică.

Aceasta a împărtășit cu fanii ei o fotografie din locuința sa, unde a apărut și puiul de pisică, acum matur, care se odihnea peste pieptul artistei. Fanii au fost surprinși să afle că vedeta a adoptat pisica și s-a îngrijit ca animăluțul să se vindece.

Iată că ea a reușit să demonstreze din nou iubirea pe care ea le-o poartă animalelor.

„Acum e fericit și are toate mânuțele sănătoase”, a scris Ruby pe rețelele de socializare.

Câte kilograme are Ruby

Ruby este posesoarea unui trup de invidiat, însă urmă cu aproape un an, artista dezvăluia faptul că are fluctuații de greutate și că slăbește mult atunci când are proiecte noi, pentru că se stresează.

”Am constant fluctuaţii de greutate de un kilogram – două, însă de fiecare dată înainte de filmarea unui clip nou mă stresez foarte tare cu tot ce ţine de organizare, imagine şi realizare, uit să mănânc cu zilele şi e normal să slăbesc.La fel s-a întâmplat şi săptămânile astea, am ajuns la 46 de kilograme pentru că am avut de pus la cale producţia pentru clip.

Filmând în Istanbul, în vreme de lockdown, a fost ceva mai solicitant şi am avut de pus la punct o grămadă de lucruri ca să reuşim să mergem acolo şi să filmăm la nivelul de producţie la care o facem aici. În patru zile cât am stat acolo, nu am mâncat nici măcar cantitatea care să însumeze o masă. Dar îmi revin repede, m-a pus mamaia pe regim cu cartofi prăjiţi şi sarmale!”, a declarat Ruby pentru okmagazine.ro, în luna mai a anului 2021.

