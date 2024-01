Ce schimbare a făcut Călin Donca, la scurt timp după ce a ieșit din arest. Cum arată și cu se se ocupă acum milionarul

Călin Donca este activ pe rețelele sociale de când a revenit în sânul familiei. Milionarul plasat în arest la domiciliu a apelat la o schimbare de look și i-a ținut la curent pe cei care îl urmăresc în online cu privire la activitățile sale casnice.

Călin Donca i-a lăsat chiar pe copiii săi să-l tundă și a publicat imagini pe rețelele sociale cu noua sa înfățișare. Milionarul care a ieșit din arest înainte de sărbători se bucură de timpul petrecut cu familia și nu ezită să publice imagini pe rețelele sociale pentru a le arăta și celor care îl urmăresc cum își petrece timpul.

Citește și: Obiectul nebănuit primit de Călin Donca în închisoare de la o altă femeie. A recunoscut de față cu copiii săi

Cum arată acum Călin Donca și cu ce se ocupă în timp ce e plasat în arest la domiciliu

Milionarul s-a lăsat filmat înconjurat de copiii săi, în timp ce aceștia se aflau cu mșina de ras deasupra capului tatălui lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Călin Donca a renunțat la părul creț care i-a crescut în timp ce se afla după gratii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, Călin Donca a arătat că s-a apucat de grădinărit:

„Cine face gradina curată se va bucura de roadele ei! Este incredibil cât de multă bucurie și satisfacție putem obține din cultivarea propriei grădini. Fie că este vorba de flori colorate, legume proaspete sau ierburi aromate, fiecare plantă ne aduce o bucurie aparte.

În plus, avem privilegiul de a fi conectați cu natura și de a ne bucura de frumusețea ei în fiecare zi. Fiecare moment petrecut în grădină este o oportunitate de a ne relaxa, de a ne reconecta cu noi înșine și de a ne încărca cu energie pozitivă”, a scris Călin Donca în dreptul unui vidoclip în care apare alături de copiii săi.

Citește și: Cum a sărbătorit Călin Donca aniversarea fiicei lui, după ce a ieșit din închisoare. Ce mesaj emoționant i-a transmis micuței

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, la începutul anului 2024 Călin Donca și-a făcut o selcție de cărți de citit.

Călin Donca, plasat în arest la domiciliu

După trei luni petrecute în spatele gratilor, Călin Donca, a fost eliberat din penitenciar. Curtea de Apel Brașov a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu. Pe 18 septembrie procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată au făcut 17 percheziții, în trei județe. Călin Donca, soția lui și alte două persoane au fost acuzați că n-au plătit impozite la stat în valoare de 4,3 milioane de lei, că au delapidat 8,3 milioane de lei din firmele controlate și că au păcălit cu 700.000 de euro cumpărătorii unei monede virtuale pe care au înființat-o, potrivit observatornews.ro.

În timp ce Călin Donca se afla în spatele gratiilor, la închisoare, soția lui, Orianda Donca, a fost nevoită să preia frâiele și să se ocupe de tot. Timp de trei luni, bruneta a avut grijă de cei cinci copii ai cuplului, dar și de firma familiei.

Vorbind despre lunile petrecute în închisoare, Călin Donca a precizat: „Poate să te dărâme. Am văzut oameni care au plecat de aici schimbaţi total. şi nu în bine. Un minut are 1.000 de secunde, a fost o experienţă foarte dureroasă. Am ieşit un alt om. Am scris o carte de 300 de pagini despre închisoare, despre ce mi s-a întâmplat. Şase ore scriam, patru ore citeam. I-am scris şi soţiei o poezie cu 100 de versuri pe care abia aştept să i-o citesc”.