Ce secrete din căsnicie a dezvăluit Irina Fodor. “Schimbările se simt, când există”

Cei doi s-au căsătorit în 2010 și împreună o fată iar diferența de vârstă dintre ei este de 14 ani. Anul trecut au fost despărțiti timp de cinci luni.

Motivul nu a fost altul decât acela că Irina Fodor a fost plecată la filmările pentru cel de-al patrulea sezon al show-ului „Asia Expres” dar și la cele pentru emisiunea „Chefi fără limite”, potrivit Libertatea.

Irina Fodor, despre relația sa cu Răzvan Fodor: “De 14 ani, ne iubim la fel, râdem la fel. Știm ce este prioritar pentru fiecare dintre noi”

Prezentatoarea Tv a dezvăluit câteva dintre micile lor secrete ce îi ajută să fie, în continuare un cuplu puternic, în care primează încrederea și unde nu lipsește dragostea.

Într-o relație, încrederea se construiește în timp. Pentru că, la urma urmei, faptele spun totul. Eu aş simţi orice schimbare ar fi. În 14 ani nu s-a schimbat nimic, ne iubim la fel, râdem la fel unul cu altul, suntem aceiaşi parteneri de când ne ştim şi până acum.

E greu să nu simţi schimbări dacă ele există. Dar nu s-a pus niciodată problema. Încrederea se construieşte în timp.

Pentru că am văzut fiecare ce-i poate pielea celuilalt. Şi ce e prioritar pentru fiecare dintre noi. S-a nimerit aşa să ne potrivim, iar nucleul ăsta pe care am reuşit să-l formăm să fie cel mai important pentru fiecare în parte”, s spus Irina, potrivit sursei citată.

Povestea dintre Răzvan și Irina Fodor s-a pecetluit după o vacanță de o lună, în India

Răzvan Fodor a povestit, în repetate rânduri, cât de uimit a fost de soția sa încă de la început. Inițial, fost refuzat de frumoasa brunetă, care era studentă la Jurnalism, pe vremea când a cunoscut-o.

Ulterior, a reușit s-o convingă să iasă la câteva întâlniri și apoi a invitat-o în vacanță în India. După ce a străbătut India cu mine la picior, timp de o lună, am zis "Asta e nevastă-mea", a spus Fodor și, întorși acasă, cei doi s-au mutat împreună.

Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000.

Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială.

Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat.

Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Apoi am invitat-o în India și, după ce a străbătut India cu mine, la picior, am zis că ea e,a povestit Răzvan Fodor.

