Deea și Dinu Maxer au divorțat acum câteva luni, însă încă mai au o legătură când vine vorba de planul profesional.

Cei doi se completau inclusiv pe scenă, nu doar în viața de familie, unde au doi copii, pe Maysa și pe Andreas.

Citește și: Cu ce se ocupă Deea Maxer, după divorțul de Dinu Maxer. În ce domeniu vrea să se lanseze: „Am știut să fur meserie de la ei”

Ce spune Deea Maxer despre afacerea pe care o are împreună cu fostul ei soț, Dinu Maxer: „Îi generez venit”

Ambii au luat prin surprindere pe toată lumea când au anunțat că se despart după 18 ani de relație, dintre care ultimii 14 de mariaj. Au rămas în condiții amiabile, de dragul copiilor, însă mai au evenimente artistice unde sunt chemați. Deea Maxer a povestit, recent, ce anume s-a schimbat după separarea dintre ei în ceea ce privește viața profesională.

„Proiectul meu oriental nu-l implica pe Dinu. Dar în momentul de față mi-l manageriez singură. Acest proiect se vinde în hoteluri, în cazinouri, e foarte solicitat. Există solicitări de evenimente în continuare, pe care să le prezentăm împreună. Sau la care să fim solicitați, în cadrul aceluiași eveniment, dar fiecare cu programul lui. Dinu cu programul lui de muzică de petrecere, o jumătate de oră, o oră, cât cântă, iar eu, de-a lungul serii, cu programul meu oriental.

Probabil vor mai fi evenimente la care ne vom intersecta. Noi nu spunem nu, am convenit împreună să luăm astfel de evenimente. Adică nu vom refuza, de exemplu, dacă la o nuntă ne vor pe amândoi să cântăm. Dar nu vom cânta împreună. Sunt convinsă de asta, nu-și mai are sensul. Eu nu consider că am mai avea credibilitate ca artiști, împreună. În niciun caz. Efectul frumos era atunci când formam un cuplu și-n viața personală, și-n cea profesională. Atunci ne completam. Odată ce am divorțat, clar am divorțat și pe plan muzical”, a explicat ea într-un interviu pentru Cancan.

Citește și: Robert Drilea a publicat un clip special cu fiica Deei Maxer. În ce ipostază poznașă a filmat-o pe fetiță: „Avem concert”

În afară de spectacole, cei doi sunt implicați și într-o afacere cu produse cosmetice. Bruneta a explicat faptul că fostul ei soț face parte din echipa sa și, practic, îi generează venituri.

„Noi ținem legătura strict legat de copii. Și atunci când e nevoie, profesional. De exemplu, Dinu m-a contactat zilele trecute legat de o problemă, să-i spunem așa, vizavi de businessul pe care-l avem de gestionat împreună, și anume afacerea cu produse cosmetice. Din care facem parte amândoi, de vreo doi ani. Fiecare dintre noi are o echipă de vânzări, iar eu gestionez tot businessul. Dinu e în echipa mea. Eu sunt liderul, eu mă ocup de vânzări. În compania aceasta, nimeni nu are șef. Aș putea spune că-i generez venit, nu că-i sunt șefă”, a mai continuat ea.

Deea Maxer și-a găsit alinarea în brațele lui Robert, bărbatul care o face fericită de câteva luni. Dansatoarea i-a făcut cunoștință și cu cei doi copii ai săi.

„Robert mă însoțește la fiecare eveniment. Ba, mai mult, îmi negociază contractele. Ne completăm foarte frumos. Ne ajutăm unul pe altul. Atât eu pe el, în domeniul de vânzări și achiziții auto. Perioada următoare va fi o lansare a unui showroom de mașini de lux. Și-l ajut pe Robert în acest sens. Încercăm să lucrăm cât mai mult împreună și să ne susținem”, a mai declarat vedeta pentru Cancan.