Reacția lui Dinu Maxer când copiii săi l-au acceptat imediat pe noul iubit al Deei în viețile lor: „Recunosc”

Deea și Dinu Maxer i-au luat pe mulți prin surprindere când au anunțat că divorțează, după 18 ani de relație, dintre care ultimii 14 de căsnicie. La câteva luni de la vestea neașteptată, fiecare dintre ei și-a văzut de drum.

Membrul trupei AXXA este, acum, în perioada de burlăcie, după ce a încercat să înfiripe o poveste de iubire cu o tânără, pe nume Ada, însă care nu a funcționat, așa că cei doi s-au despărțit. La rândul ei, Deea Maxer și-a găsit alinarea îm brațele lui Robert Drilea, bărbatul care acum o face fericită pe brunetă.

Ea și Dinu Maxer au rămas totuși în relații de prietenie de dragul celor doi copii, Maysa, de trei ani, și Andreas, de 11 ani. Cei doi locuiesc în același bloc, însă la etaje diferite, pentru că atunci când au nevoie de sprijin, pot conta unul pe celălalt, mai ales când vine vorba de fiul și fiica lor.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Dinu Maxer a recunoscut că s-a mirat când a aflat că Maysa și Andreas l-au acceptat imediat pe noul iubit al mamei lor atât de repede.

„Știu că toată lumea a fost șocată că eu, unul, l-am acceptat foarte ușor pe iubitul Deei. Am dat noroc cu el, vorbim, ne înțelegem ca între bărbați. Dar, am considerat că e mai important faptul că el a făcut-o fericită pe Deea, care este mama copiilor mei. Până la urmă, fericirea ei se răsfrânge și asupra copiilor mei.

Eu chiar mi-am dorit mult ca Deea să-și găsească un bărbat, care să o scoată din depresia post divorț în care intrase. Eu am avut-o pe Ada, care a fost o relație pansament, și am observat că ea suferea mult atunci pentru că eu îmi găsisem deja pe altcineva, și ea nu.

Copiii au trecut cu bine peste acest șoc al separării noastre.

Ei l-au cunoscut deja pe Robert, noul iubit al Deei. Recunosc însă că pentru mine a fost un șoc mare că Maysa, mai ales, l-a aceptat foarte repede pe el și Andreas la fel!”, a precizat artistul, pentru sursa citată.

Într-un alt interviu acordat pentru Ciao.ro, Dinu Maxer a conturat cum arată relația lui ideală, spunând că nu este interesat de aventuri de o noapte. Mai mult, burlăcia i-a dat șansa să se descopere mai mult.

„Nu îmi plac relațiile pasagere, nu caut așa ceva! Dacă am plecat cu o fată din club, în prima seară doar am pupat-o și urmează să ne cunoaștem mai bine! Nu sunt genul! Nu îmi place! Vreau să o cunosc! O relație trebuie savurată, nu trebuie mâncată, ca la fast-food. Mă bucur deocamdată de statutul de bărbat singur și descopăr lucrurile de single, pe care le uitasem, mă distrez, călătoresc.

E totul super ok, mă bucur că a găsit pe cineva care să îi umple acel gol pe care îl caută! A fost un moment în care mă durea că era sigură, fiindcă imediat eu am găsit-o pe Ada cu care am avut o relație foarte mișto, intensă, și o vedeam pe Deea că nu are pe nimeni. Sunt ok împreună, îmi place! Mă bucur și o să accept, cum se zice, o relație în care ea e fericită, fiindcă fericirea ei se răsfrânge asupra copiilor și așa e important!

Ceea ce nu înțelege lumea este că noi ne-am despărțit de mult timp. Noi nu suntem despărțiți de când am semnat actul de divorț și de când ați aflat voi! Ruptura este de foarte mult timp! Cel puțin în sufletul Deei este de undeva de pe la sfârșitul lui noiembrie. Este firesc ca după 5 luni să se dedice unei alte relații! Iar la mine a fost nu neapărat o evadare cât o…cum se numesc relațiile astea? Relații pansament”, a mai continuat Dinu Maxer, pentru Ciao.

