Drama prin care trece Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu. Ce s-a întâmplat cu fiul ei, Luca: „Am plecat plângând”

Ioana Tufaru trece prin alte momente dificile, iar de data asta are legătură cu familia sa.

Fiica Andei Călugăreanu și soțul ei, Ionuț Mardare, au împreună un băiat, pe Luca. Cum a început școala, Ioana Tufaru a întâmpinat mai multe probleme în ceea ce privește înscrierea celui mic într-o instituție de învățământ.

Drama prin care trece Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu. Fiul ei a fost refuzat de patru școli

Întreaga familie locuiește în sectorul 6 din Capitală, însă buletinul femeii are o adresă de domiciliu tocmai în sectorul 3. Astfel că, potrivit legii, copilul trebuie înscris la o școală apropiată, în zona în care locuiește. Prin urmare, Ioana Tufaru a întâmpinat probleme când a vrut să-și înscrie băiețelul într-o unitate de învățământ.

„A fost anulat (n.r. buletinul), s-a făcut o gaură, pentru că în buletin eram Tufaru și a trebuit să merg mai departe la Poliție să îl schimb pe Mardare, ceea ce din păcate nu s-a mai putut pentru că eu aveam buletinul pe Sectorul 3 făcut la socrul meu(…) în momentul în care a fost grav avariat la primărie, avea o gaură. El avea o găurică mică pe margine. Am întâmpinat și probleme pe chestia asta pentru că mi-a fost foarte greu să-l înscriu pe Luca, noi locuim în Sectorul 6 și mi-a fost foarte greu să-l înscriu la grădiniță.

Până mi-a spus cineva să încerc la Grădinița Germană. Apoi a urmat școala, unde patru școli m-au refuzat și m-au trimis să înscriu copilul în Sectorul 3, acolo unde este adresa mea din buletin. Noroc că, prin bunăvoința cuiva, s-a putut să-l înscriu și în Sectorul 6.

M-am dus în prima zi de înscriere, cu toate actele pregătite să-l înscriu la școală. Patru școli m-au refuzat. Mă luase plânsul! Am plecat plângând pentru că nu mai știam ce să fac. Era foarte greu să merg cu copilul din Militari unde stăm în Sectorul 6, până în Titan care este Sectorul 3. Am zis o excepție se poate face. Dacă nu as fi reusit nici aici, m-a fi dus la Inspectoratul Școlar", a povestit ea, conform Click!.

Greutățile nu s-au oprit aici, iar asta pentru că familia se descurcă destul de greu cu banii puțini pe care-i câștigă. Ea și soțul ei nu încasează decât suma de 1.100 de lei pe lună, care nu pare să le fie de ajuns și duc o viață dificilă din acest punct de vedere.

„Ne este foarte greu. Trăim trei persoane din 1.100 de lei pe lună. La teatru nu am mai prins nimic că mergeam și făceam figurație acolo, mai câștigam un ban. Băiatul a început și el scoală, cheltuială multă și cu el. Soțul nu mai lucrează pentru că s-a pensionat pe caz de boală. Momentan, am depus dosarul și așteptăm să vedem cât primește și el”, a spus Ioana Tufaru, pentru Click!.