Ce spune Lavinia Pîrva despre fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Soția artistului a făcut declarații neașteptate

Lavinia Pîrva s-a căsătorit în 2017 cu Ștefan Bănică, iar în 2019 cei doi au devenit părinții unui băiețel pe nume Alexandru. Artistul este tatăl a trei copii, iar soția lui se bucură că micul Alexandru are un frate și o soră de admirat.

Lavinia Pîrva a povestit că micul Alexandru este după tatăl său și implicit după vocea acestuia.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au împreună un copil pe nume Alexandru

„Avem un copil turbo. Eu sunt cumva mamă cu normă întreagă, nu e ușor deloc. Nu am fost niciodată atât de obosită, dar niciodată atât de fericită. Este greu, dar nu vreau să pierd o secundă din viața copilului meu. Învăț și eu lucruri împreună cu el. Este o perioadă în care copilul ăsta a beneficiat de noi doi mai mult.

Copilul este înnebunit după el (n.r.- Ștefan Bănică jr.), au o chimie extraordinară, iar faptul că Ștefan a stat foarte mult acasă, au avut această șansă să beneficieze unul de altul și sunt foarte mișto împreună. Când începe tati să cânte intră într-o transă, e clar că va face asta”, a declarat Lavinia Pârva la o emisiune TV, potrivit fantik.ro.

Lavinia Pîrva a povestit și despre ce a însemnat până acum pandemia de coronavirus pentru familia ei.

„Pentru toată lumea a fost un moment extrem de delicat. Eu nu am simțit pentru că l-am avut pe Alexandru și am avut acest proiect de la care am lucrat de acasă și am mai mers, din când în când, la birou sau la fabrică. Ștefan a avut și concert online, este adevărat că este un pic diferit, dar eu cred că faptul că stăm uneori mai mult împreună nu strică”, a declarat Lavinia Pîrva.

Ce spune Lavinia Pîrva despre copiii ui Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva a vorbit și despre cei doi copii mai mari ai soțului său, despre care are numai cuvinte de laudă:

„Radu este actor, iar Violeta este superbă, este un copil special, foarte talentată, cântă, compune, probabil că vom auzi lucruri foarte bune despre ea. Ce să zic, o familie frumoasă. Cumva ăsta mic crește între oameni frumoși și talentați de la care are ce învăța.”, a decalarat Lavinia Pîrva.

Ștefan Bănică mai are doi copii din relații anterioare cu Camelia Constantin și Andreea Marin.