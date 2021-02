Lavinia Pîrva, imagine cu fiul său și al lui Ștefan Bănică. Fanii nu s-au putut abține să nu comenteze

Acestea au apărut după ce bruneta a fost surprinsă fără verighetă, lucru care i-a făcut pe mulți să se gândească la divorț.

Nici vorbă de acest lucru, spune Lavinia Pîrva, care a renunțat la bijuterii pentru a-și menține familia sănătoasă, având în vedere perioada prin care trecem cu toții.

Pentru a clarifica lucrurile, vedeta a publicat un mesaj pe contul său de Instagram:

"Și iată cum vuiește presa că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crăpa de ziuă̆! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. (...)

Cum să ghicești așa în stele divorțul cuiva pentru simplul fapt că verigheta lipsește de pe deget? Hai că de data asta n-ați zis nimic de "surse din anturajul cuplului" , asta mai lipsea :) !

Voi purtați tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipeș̦te covidul de metal? (...) Dacă̆ considerați că acestea sunt lucruri mai puț̦in importante decât lipsa verighetei ( wow ! ) de pe degetul meu , atunci vă̆ spun ca să dormiți liniștiți!

Când voi divorța, vă̆ sun eu pe fix! Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!!!!!!"