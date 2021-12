Ce spune Răzvan Simion despre fostele sale relații, dar și despre cea prezentă. Prezentatorul a făcut declarații neașteptate

Răzvan Simion și Daliana Răducan sunt fericiți împreună. Referitor la fostele relații din viața lui, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani este recunoscător pentru toate experiențele pe care le-a trăit și toate lecțiile pe care le-a învățat de la femeile din viața lui.

Toată lume aștie că Răzvan Simion a fost căsătorit în trecut, iar din căsnicia cu Diana Simion, Răzvan are doi copii. De curând, Răzvan SImion a sărbătorit aniversarea de 13 ani a mezinului său, dăruindu-i o motocicletă.

Fiica cea mare a lui Răzvan Simion are 17 ani. Ianca este o tânără superbă, iar iubita lui Răzvan Simion are o relație foarte bună cu aceasta.

De asemenea, cu toții știu despre relația pe care Răzvan Simion a avut-o cu Lidia Buble.

Răzvan Simion, mărturisiri despre fostele lui relații: „Am înțeles că etapa trebuia să existe”

Recent, Răzvan Simion a vorbit în cadrul podcastului realizat de Damian Drăghici, despre fostele sale relații.

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a mărturisit că relațiile și etapele din viața lui au contribuit la formarea lui, iar omul de 41 de ani este așa cum e acum experiențelor din trecut.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat. Am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau poate treptele au fost acolo, legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut, dar și pe cele pe care le-am produs. Fără ele nu puteam să ajung cine sunt astăzi. Este foarte important să le primești care pe o lecție pe care ți-o transmite Universul”, a spus vedeta pe YouTube.

Răzan Simion, mărturisiri despre Daliana Răducan: „Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care am căutat-o”

Totodată, Răzvan Simion a vorbit și despre relația actuală cu Daliana Răducan, menționând că este fericit.

„Eu am dreptul să fiu fericit. Dacă fericirea mea înseamnă să nu fiu conform așteptărilor altora, asta e. Dar eu am dreptul să fiu fericit”, a spus Răzvan Simion, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Prezentatorul TV a mărturisit că evoluează alături de Daliana Răducan și fericit că a întâlnit persoana care îl completează perfect.

„Pe plan sentimental, urmează să cresc. Cresc împreună cu iubita mea și ne ținem unul pe altul. Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care cumva am căutat-o și am găsit-o. Evoluăm și așa, poate o casă mai mare, poate copii mai mulți, poate vacanțe. Perioada asta a curățat tot ce prinzi pe lângă tine, multele energii, eu le zic zoaie”, a spus prezentatorul pentru sursa menționată anterior.

