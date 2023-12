Irinel Columbeanu nu mai are nevoie de o prezentare. În vârstă de 66 de ani, fostul milionar de la Izvorani este un personaj extrem de mediatizat, devenind cunoscut pentru cuceririle sale sentimentale. Cu toate acestea, puțini știu ce student eminent a fost în tinerețe!

Ce studii are Irinel Columbeanu, de fapt. Unde a lucrat prima dată, înainte de a deveni milionar | Hepta

Viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical, după ce și-a pierdut întreaga avere și a ajuns să trăiască într-un azil de bătrâni. În timp ce unii au făcut donații pentru el, ca să îl ajute cu banii pentru cazare și serviciile care i se oferă acolo, alții l-au uitat. Așadar, ce îi mai rămâne fostului afacerist de la Izvorani este să își amintească de zilele frumoase din viața lui.

Citește și: Selly, ironii pe bandă rulantă la adresa lui Irinel Columbeanu, după ce acesta a ajuns la azil: „Ce aștepta să se întâmple?”

Ce studii are Irinel Columbeanu, de fapt

Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai extravaganți afaceriști din România. La începutul anilor 2000, luxul și opulența în care se răsfăța acesta a atras atenția tuturor, dar mai ales a tinerelor domnișoare.

Potrivit unei publicații online, Irinel Columbeanu este absolvent al Facultății de Electrotehnică din București, profesia de bază a fostului milionar fiind cea de inginer energetic.

Mai mult decât atăt, Irinel Columbeanu, care acum trăiește la azil, a fost un student silitor. Fostul om de afaceri a absolvit facultatea cu nota zece, iar, cu diploma de inginer în buzunar, s-a angajat la Institutul de Nutriție și Îngrășăminte din Balotești.

„Am lucrat la IBNA Balotești, ca inginer energetic, până când am fost dat afară c-un picior în fund cu exact un an înainte de Revoluție, pentru că m-am apucat să informez Partidul că se fură din nutrețurile țării, de parcă nu știau că raportările recoltelor erau din burtă. Și ca să nu mai bat toba cu asta a trebuit să dispar de-acolo. Vă dați seama ce satisfacție am avut când a venit Revoluția.”, a declarat Irinel Columbeanu pentru sursa citată mai sus.

Citește și: De ce Monica Gabor nu îl aduce în România pe Mr. Pink. Adevărul a fost spus chiar de tatăl fostei doamne de la Izvorani

Cum a ajuns Irinel Columbeanu să își piardă toată averea

În urmă cu câteva luni, Irinel Columbeanu povestea cum a ajuns, de fapt, să își piardă toată averea.

„Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren. Lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală. A fost lipsa de fonduri, care până la urmă a generat tocarea întregii mele averi de la acea vreme.”, a povestit fostul afacerist pentru Fanatik, citat de Viva.

Irinel Columbeanu a mai dezvăluit că regretă faptul că a candidat la Primăria Capitalei, fiind de părere că acea decizie l-a costat mult la vremea respectivă. Fostul om de afaceri a mai dat de înțeles că dacă ar putea da timpul înapoi, nu ar mai proceda la fel.

„Până când s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. Mesajul cărților mele și al meu personal este că Dumnezeu știe cum să te călăuzească în viață. Astfel încât să ajungi la un nivel mai înalt decât ai fost înainte ca aceste lucruri să se petreacă. Cum face, e puterea Celui de sus! Nu aș mai intreprinde acea idee total aiurea pe care am avut-o și pot să spun nebunească, de a candida la Primăria Capitalei. Nu cred că a fost o idee tocmai bună, dimpotrivă. Am avut foarte mult de suferit din cauza aceasta.”, a mai spus Irinel Columbeanu, potrivit surselor citate mai sus.