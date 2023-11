Ce sumă percepe Andreea Bălan pentru a cânta la un eveniment. Cât trebuie să scoți din buzunar o nuntă sau un botez

”Câți bani câștigă Andreea Bălan pe oră” este întrebarea pe care mulți dintre fanii artistei și-o pun. Aceasta a discutat deschis despre tariful pe care îl cere pentru a anima atmosfera la un eveniment.

În cadrul podcastului lui Radu Țibulcă, Andreea Bălan a vorbit despre banii pe care îi cere pentru a participa la un eveniment sau un concert.

Citește și: Cât costă să-l ai pe Jean de la Craiova la petrecere. Ce tarif are artistul

Ce tarif are Andreea Bălan pentru un eveniment. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru a îți cânta la o nuntă sau un botez

Cei care și-o doresc pe Andreea Bălan la nuntă, botez sau altă petrecere sunt nevoiți să scoată din buzunar între 2.000 – 5.000 de euro pentru un recital de 60 de minute.

„Prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit. Pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de lei. Cât să luăm noi la concert? Câteva mii: două, trei, patru mii, cinci mii, cât să iei? Afară, normal că ceilalți au sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel Hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi. Nu ai cum să ceri 30 de mii pentru un concert. Ce oferi tu pentru banii ăștia? Că acolo se pune problema”, a declarat Andreea Bălan în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă de pe platforma YouTube.

Andreea Bălan a dezvăluit că a luat în calcul o sumă decentă pentru a fi chemată în continuare de organizatorii de evenimente.

Citește și: Ce tarif percepe Georgiana Lobonț pentru a cânta la o petrecere. Artista câștigă sume uriașe și din YouTube

„Eu tot timpul am cerut un pic sub valoarea pe care am oferit-o, ca apoi clientul, organizatorul, cine m-a chemat, să mă mai cheme, să zică „wow, dar ce show mi-a dat fata asta, nu m-a usturat buzunarul, o mai chem și data viitoare.” Asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte și ani și ani de zile am fost numărul 1 la vânzări pe concerte”, a adăugat artista.

Cântăreața spune că toate cheltuielile pentru un concert sunt foarte mari, mai ales dacă ai de plătit și dansatori și formație și tehnic.

„Acești artiști care nu primesc sau consideră că nu primesc, ei trebuie să se gândească - ce oferă de banii ăia? Ca eu să cer 3000, 7000, 10.000 la un concert, dar ce ofer? Delia când cere 15.000 de euro la un concert, păi vine cu toată infrastructura de la Sala Palatului - vine cu decor, dansatori, band. Păi da, dacă tu ceri 3000 de euro și te prezinți pe scenă singură sau doar cu trei instrumentiști și nu faci nimic, cânți trei piese cunoscute și restul necunoscute, n-ai cum, după aia nu te mai cheamă”, a mai explicat Bălan în 2022.

Citește și: Câți bani trebuie să scoți in buzunar dacă vrei să cânte Pepe la nunta ta. Tariful pe care îl percepe artistul

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările