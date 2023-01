Câți bani trebuie să scoți in buzunar dacă vrei să cânte Pepe la nunta ta. Tariful pe care îl percepe artistul

Pepe este unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi din țară, având în spate o carieră de peste două decenii. Artistul și-a început cariera solo în 2000, însă până atunci a făcut parte din trupa Latin Express. Pepe este primul artist care a introdus stilul flamenco în România. Hituri precum „Numai iubirea” sau „Aruncă-mi o privire” au cucerit inimile publicului.

Cât ia Pepe pentru o oră de prestație la un eveniment?

Când vine vorba despre cel mai imprtant eveniment din viața unui om, cu toții vrem ca atmosfera să fie una la înălțime. Petrecerea de nuntă este un moment memorabil pentru cei mai mulți dintre tineri, așa că și artiștii care cântă trebuie să se ridice la înălțime și să distreze toți oamenii prezenți la eveniment. De aceea, unii dintre ei preferă să invite un artist celebru la nuntă sau botez, în acest fel, asigurându-se că evenimentul lor este unul inedit.

Pepe este unul dintre artiștii care cu siguranță vor face atmosferă și ridică oamenii de la mese, însă și prețul plătit este pe măsura spectacolului pe care îl oferă. Pentru o singură oră de show, Pepe cere 3000 de euro, scrie Spynews.ro.

Deși poate părea că este o sumă mare de bani, află că acestea sunt onorariile pe care artiștii din topurile muzicale le percep pentru astfel de evenimente.

Loredana Groza, de exemplu, pentru doar o oră de show, percepe un onorariu de 15.500 de euro. Vlăduța Lupău, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere poate cere chiar și 10.000 de euro, potrivit Spynews.ro. În trecut, se vehicula că artista cerea în jur de 5000-6000 de euro, însă se pare că acest preț este doar pentru câteva ore de muzică live și spectacol din partea artistei.

Pepe, despre relația specială pe care o are cu cei trei copii ai săi: „Îmi place să ne bucurăm împreună de copilărie”

Pepe se declară un om fericit. Este un artist de succes, are o mulțime de proiecte, iar pe plan personal, astrele s-au aliniat pentru el. Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Yasmine Ody, cea care anul trecut i-a dăruit și un băiețel. Artistul mai are două fete din căsnicia cu Raluca Pastramă și se bucură din plin de timpul petrecut cu ele. Cântărețul își vede destul de des cele două fete și spune că are o relație apropiată cu ele.

„Ca tată mă consider cât se poate de atent, grijuliu și implicat. Ca tată de trei copii sunt extrem de fericit. Cel mai important lucru este ca ai mei copii să nu aibă teamă de mine. Îmi place să ne bucurăm împreună de copilărie. Sunt foarte atent și le umplu programul cu multe activități ca să descopere singuri ce le place și ce nu le place. Fiecare om are drumul său în viață”, a spus vedeta, potrivit Viva!

