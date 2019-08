Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au căsătorit, în secret: ”Ne-am dorit să fie un eveniment restrâns!”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au căsătorit, în secret, joi după-amiază, iar blonda a strălucit într-o rochie mulată pe trup, cu un decolteu amețitor.

”Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim...nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui.

Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate... (martori, n.r.). A fost discutată de mai multă vreme (cununia, n.r.). Nu știu...(nuntă, n.r.). Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală” a spus Bianca Drăgușanu, pentru Antena Stars.