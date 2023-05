Ce voce frumoasă are Simona Gherghe! Prezentatoarea TV s-a filmat cântând, pe o plajă din Grecia

Simona Gherghe și-a luat prin surpindere prietenii virtuali cu un videoclip emoționant. Prezentatoarea TV a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele sociale imagini din arhiva personală care o înfățișează într-o ipostază rară. În timpul unei vecanțe, în Grecia, vedeta a acceptat provocarea de a urca pe scenă și a cântat o piesă din repertoriul internațional, spre surprinderea tuturor.

Simona Gherghe a urcat pe scenă în vacanță. Cum sună vocea prezentatoarei de la Mireasa pe note muzicale

Prezentatoarea reality show-ului matrimonial de la Antena 1 a distribuit recent pe contul ei de Instagram un videoclip surprinzător. Aflată într-o vacanță în insulele grecești, Simona Gherghe a urcat pe scenă alături de trupa localului în care se afla și a interpretat celeba piesă „Imagine”, a lui John Lennon.

Extrem de relaxată, aceasta i-a impresionat pe toți cei prezenți la terasă, încă de la primele acorduri. Chiar și chitaristul aflat lângă ea a privit admirativ interpretarea ei sensibilă și plină de candoare.

Deși mulți nu știu acest lucru despre ea, prezentatoarea TV este dintotdeauna pasionată de muzică și așa cum a dezvăluit obișnuiește să le cânte mult copiilor săi. Deși aceasta a ales alt drum în viață, ar fi putut oricând să aibă o carieră artistică, judecât după cele câteva minute distribuite de aceasta.

În descrierea imaginilor de pe Instagram ea a dezvăluit că momentul a avut loc, de fapt, în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, de curând a găsit videoclipul și a hotărât să-l împărtășească cu admiratorii ei din mediul online.

„Ce se intâmplă într-o insulă din Grecia, acolo să rămână! Dar mai sunt și excepții, asa că iată că împart cu voi filmarea asta veche, pe care am găsit-o de curând în telefon. În 2015, în Poros, într-un bar pe plaja, am cântat “Imagine”, piesa lui Lennon. Mi-a plăcut dintotdeauna să cant, le cânt mult și copiilor, dar evident că îmi știu limitele. Asta nu înseamnă că n-aș mai repeta povestea. Într-o insulă, într-o noapte, pe o plajă…”, a povestit Simona Gherghe pe rețelele sociale.

„Vaai! Nu știam că aveți o voce așa de frumoasă!” / „Ce voce caldă și frumoasă” / „Atâta eleganță, până și în voce!” / Felicitări! Vocea mai buna decât a multora din România”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor ei atunci când au auzit-o cântând.

