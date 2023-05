Simona Gherghe, anunț surprinzător pentru fanii săi. Ce nou proiect special lansează prezentatoarea TV

Simona Gherghe și-a luat prin surprindere fanii cu un anunț neașteptat. Îndrăgita prezentatoare a show-ului Mireasa se pregătește să lanseze un nou proiect, de suflet, în mediul online. Și momentul în care a ales să dea vestea cea mare este unul cu încărcătură mare pentru ea, luna mai fiind cea în care a devenit mamă. Iată despre ce este vorba.

Simona Gherghe lansează un nou proiect în mediul online

După ce și-a anunțat admiratorii că urmează un anunț pe placul lor, vedeta Antena 1 a dat vestea mult așteptată. Ei bine, aceasta a dezvăluit că, în curând, lansează un podcast, axat pe educație și parenting.

De asemenea, ea va dezbate cele mai arzătoare subiecte pentru părinți, alături de consultantul educațional, Oana Moraru, pentru a veni în sprijinul adulților, dar și al copiilor.

Podcastul se intitulează „Părinți CuMinti” și, așa cum a dezvăluit prezentatoarea TV, este un proiect „pentru toți părinții, care vor să fie mai buni pentru copiii lor și care înțeleg că e nevoie de răbdare, ascultare, dar și de greșeli asumate și iertate”.

Primul episod din podcastul Simonei Gherghe va avea premiera pe data de 9 mai, urmând apoi să apară săptămânal.

Prezentatoarea Mireasa a oferit toate detaliile prin intermediul unei postări pe rețelele sociale, unde a mărturisit că nici momentul în care a ales să dea vestea noului ei proiect din online nu este întâmplător.

Potrivit declarațiilor sale, luna mai este una extrem de specială pentru ea, fiind cea în care a devenit mamă. De două ori. Simona Gherghe este mămică a doi copii, Ana, născută în mai 2019, și Vlad, care a venit pe lume doi ani mai târziu, tot în luna mai.

„Luna mai e specială pentru mine. E luna în care am devenit mama. Prima dată în 2017, apoi în 2019. Zilele de naștere ale copiilor noștri sunt și zilele de naștere ale noastre, că părinți. Mai târziu am înțeles că și noi creștem o dată cu ei. Că oricâte cărți am citi, oricât am întreba, n-avem cum să știm tot. Și că învățarea, că părinte, durează o viață. Mă simt că și cum m-aș fi întors la școală, acum 6 ani. În fiecare zi iau o nouă lecție.

De multe ori, părinții le pretind copiilor vrute și nevrute. Să faci așa, să spui așa, nu e bine așa, nu mai vorbi, sau vorbești prea puțîn. Va sună cunoscut? Dacă da, uită-te puțîn în oglindă. Ce faci tu, părinte, că să fii mai bun pentru copilul tău? Lucrezi suficent cu ține? Tu înțelegi unde greșești? RĂSPUND EU PRIMA. Nu sunt un părinte perfect, greșesc, mă enervez, mai obosesc. Nu există părinți perfecți. Încă învăț să accept acest adevăr. Și poate vom descoperi în această călătorie că NU copiii trebuie să fie cuminți, ci părinții.

CHEIA e să găsești oamenii potriviți. Oameni de la care să ÎNVEȚI. Oameni de la care să iei informații corecte, idei bune, sugestii inspirate. Când Oana Moraru, una dintre cele mai puternice voci din educație de la noi, mi-a spus că e interesată să facem împreună un podcast, am știut că sunt unde trebuie. Așa s-a născut “Părinți CuMinți”, un podcast pentru toți părinții, care vor să fie mai buni pentru copiii lor și care înțeleg că e nevoie de răbdare, ascultare, dar și de greșeli asumate și iertate.

Nimic nu e simplu pe lumea asta. Dar cel mai greu e să modelezi un pui de om, să ai grijă de sufletul lui, să-l faci fericit, să știi să-l lași să mai și cadă, căci doar din căderea asta se poate ridică mai puternic. Să fii acolo, lângă el, necondiționat. La bine, firește, dar mai ales la rău.

Din 9 mai, vă invit să ne fiți alături, în fiecare săptămâna, în lungă călătorie a vieții de părinte. Să devenim, împreună, părinți cuMinți…”, a scris vedetă TV pe contul ei de Instagram.

Simona Gherghe este deja extrem de activă în mediul online și își ține prietenii virtuali la curent cu ce este nou în viața lor de familie. Mai mult, face schimb de păreri cu internauții despre partentin și educație, iar acum, a decis să împacheteze totul într-ul podcast dedicat acestor subiecte.

