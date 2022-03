Cele mai recente detalii despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Oana e disperată: „L-aș duce și la femei”

Oana Lis a declarat pentru Antena Stars faptul că este dispusă să facă orice pentru a-și ști soțul bine și fericit, ba chiar să-l ducă la femei pentru a-i vedea zâmbetul pe buze.

Oana Lis, dispusă să facă sacrificii pentru a-l vedea pe Viorel zâmbind

Oana Lis a discutat despre starea de sănătate a soțului ei, Viorel Lis, spunând că ar face orice pentru a-l ști în regulă și fericit.

„Viața este înainte de infarct și după, dar asta nu trebuie să ne oprească. Noi cred că o să murim cu zâmbetul pe buze și trebuie să ne facem și zile plăcute, chiar dacă viața ne oferă provocări. Noi glumim în continuare, asta este calitatea noastră numărul 1. Să știi că Viorel nu este chiar foarte bine. Este slăbit și trebuie în continuare să mergem la doctori”, a mărturisit Oana Lis, în cadrul emisiunii Star News.

Vedeta a vorbit și despre metodele prin care încearcă să-l facă pe Viorel să fie mai bine.

„Dacă stai și cazi în depresie și nu faci mici lucruri, să mergi la un film, să mergi la casino, să mergi la o prăjitură, să încerci să-ți aduci bucurie... Asta încerc să-i fac lui Viorel, să îi aduc câte o bucurie. Și dacă asta lui îi place, l-aș duce și la femei dacă lui îi place”, a adăugat vedeta.

Oana Lis și Viorel se pregătesc să adopte un copil

Oana Lis și Viorel se pregătesc să devină părinți, dat fiind faptul că ea își dorește cu ardoare să adopte un copil. Iată că aceștia nu se înțeleg cu privire la anumit aspect ce ține de adopție.

Oana Lis a depus deja dosarul de adopție acum un an, însă până în momentul de față, aceștia nu au fost contactați pentru a începe acest proces. Cu toate acestea, Oana și Viorel nu se pot înțelege cu privire la un anumit aspect.

Lui Viorel Lis i-ar fi teamă de genele copilului care ar putea fi adoptat de ei. Pentru Oana, acest lucru nu este deloc important, iar ea are încrederea că lucrurile vor decurge foarte bine și că nu vor exista probleme.

„Da, vreau să adopt. Aștept de un an și ceva să mă sune, am depus dosarul de adopție. Eu puteam face un copil prin înseminare, însă nu am vrut”, a fost declarația ei.

Oana și-a luat permis de părinte adoptor și acum așteaptă să fie contactată pentru a începe procesul de adopție.

„E periculos, pentru că nu știi caracterul omului”, a spus Viorel Lis, într-un interviu la Antena Stars, iar reacția Oanei a fost total neașteptată, deoarece ea își dorește enorm un copil.

„Asta e părerea ta, Viorel! Te rog frumos, nu intrăm în subiectul ăsta. Părerea mea este că eu o să adopt, indiferent de părerea lui Viorel. El are copiii lui, el și-a trăit viața. Eu, ca psiholog, trebuie să nu pun fricile pe primul loc. De unde știu eu că nu o să fie o relație minunată și eu o să iubesc acel copil și el o să mă iubească pe mine?”, a fost reacția ei.

