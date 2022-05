După doi ani în care gala a tot fost amânată, vedetele au pășit iar pe covorul roșu de la New York, gata să își etaleze cele mai spectaculoase ținute. De data aceasta, tema de la Met Gala 2022 a fost Gilded Glamour, o referință la vestimentația claselor înalte la sfârșit de secol XIX. Astfel, celebritățile de la Hollywood au fost nevoite să poarte țintue specifice modei americane de-a lungul ultimelor două secole, iar unele dintre ele au fost extrem de reușite.

Cele mai spectaculoase ținute de la Met Gala 2022. Divele s-au transformat pe covorul roșu

Cel mai important eveniment al anului pentru vedetele de la Hollywood a revenit, iar celebrităție s-au întrecut în ținute. Met Gala 2022 este printre cele mai urmărite evenimente de fashion, iar celebritățile se pregătesc luni de zile pentru a fura toate privirile.

Gazdele evenimentului de anul acesta au fost Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King și Lin-Manuel Miranda. Niciunul dintre ei nu a dezamăgit la capitolul ținute, însă rochia pe care a purtat-o Blake Lively l-a surprins până și pe soțul ei.

Blake Lively l-a surprins până și pe Ryan Reynolds cu rochia cu două fețe de la Met Gala 2022

Cu toții se așteptau ca Blake Lively să aibă o ținută spectaculoasă, având în vedere că a fost una dintre prezentatoarele show-ului, însă actrița a surprins pe toată lumea. Chiar și pe soțul ei.

Pentru cel mai important eveniment de fashion de la Hollywood, Blake Lively a ales o ținută semnată Versace, care s-a transformat pe măsură ce urca celebrele scări de la Met Gala 2022. Rochia actriței a fost împodobită cu o fundă gigantică, pe care asistenții au „desfăcut-o” treptat, transformând-i culoarea chiar în fața celor prezenți, potrivit Marie Claire.

În plus, judecând după reacția lui Ryan Reynolds, nici acesta nu știa despre asul din mânecă al soției sale. El a fost fotografiat cu gura căscată în timp ce asistenții îi transformau rochia lui Blake Lively. Întreaga transformare o puteți vedea în galeria foto din articol.

Kim Kardashian, transformare uimitoare pentru Met Gala 2022. Cât de mult a slăbit și cum arată blondă

Kim Kardashian nu încetează să uimească. După ce anul trecut a apărut îmbrăcată din cap până în picioare într-o ținută neagră și cu fața acoperită, de data aceasta a purtat rochia lui Marilyn Monroe.

Deși mulți au crezut că este doar o replică, se pare că aceasta este într-adevăr Kim Kardashian a purtat celebra rochie a lui Marilyn Monroe la Met Gala 2022. Este vorba despre rochia pe care actrița a îmbrăcat-o în 1962, când i-a cântat „La mulți ani” președintelui John F. Kennedy.

Potrivit Daily Mail, ținuta a fost creată de de Jean Louis și a fost expusă la Ripley's Believe It or Not! Muzeul din Orlando, Florida, după ce au cumpărat la licitație cu 4,81 milioane de dolari. Iar acum, a ajuns la Kim Kardashian.

Pentru Met Gala 2022, vedeta „Keep Up With the Kardashians” a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Kim Kardashian este acum blondă și a fost nevoită să dea jos câteva kilograme. Fosta soție a lui Kanye West a slăbit aproape 8 kilograme pentru a purta rochia lui Marilyn Monroe, transmite E! News.

„Rochia a fost transportată de paznici și a trebuit să port mănuși pentru a o proba”, a dezvăluit Kim. „Întotdeauna am crezut că ea avea forme. M-am gândit că s-ar putea să fiu mai mică decât ea în unele locuri și mai mare în locurile unde ea era mai mică. Așa că atunci când am văzut că nu mi se potrivește, mi-a venit să plâng pentru că nu poate fi modificată. Deloc”, a mai spus ea.

Cara Delevingne a renunțat la haine pentru Met Gala 2022

Cara Delevingne a trecut printr-o transformare spectaculoasă pentru Met Gala 2022. Vedeta a renunțat la bluză și a strălucit, la propriu, pe covorul roșu de la cel mai așteptat eveniment fashion al anului.

Dintr-o ținută aparent simplă, marca Dior Haute Couture, modelul a făcut o adevărată operă de artă. Ea a purtat un costum roșu, care însă a dezvăluit o surpriză de dedesubt. Cara Delevingne a renunțat la orice alt obiect vestimentar, iar când și-a scos jacheta i s-a putut vedea trupul gol, acoperit cu vopsea de aurie strălucitoare – în ton cu tema de anul acesta de la Met Gala 2022.

