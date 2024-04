Celebrul actor din filmele Harry Potter și-a pierdut soția. Mesajul emoționant pe care l-a transmis după moartea acesteia

Warwick Davis, faimosul actor din filmele Harry Potter, trece acum prin momente dificile după ce soția lui, Samantha Davis a murit.

Samantha a murit la vârsta de doar 53 ani. Actorul a făcut anunțul devastator despre moartea soției sale, la mai multe zile de la decesul ei, pe 24 martie.

Cei doi erau căsătoriți de 32 ani și s-au întâlnit pentru prima oară pe platourile de filmare pentru filmul „Willow” regizat de Ron Howard în 1988.

Samantha Davis, soția lui Warwick Davis, a murit

Copleșit de durere, Warwick are acum nevoie de timp pentru a-și aduna puterile și a fi alături de copiii săi care își plâng mama. Samantha a jucat și ea în „Harry Potter and the Deathly Hallows”, în 2011.

Femeia a devenit co-fondatoarea asocației caritabile pentru nanism din Marea Britanie, numită Little People.

Warwick Davis, în vârstă de 54 ani, a decarat într-un comunicat pentru BBC că decesul soției sale “a lăsat un mare gol în viețile noastre ca familie. Îmi e dor de îmbrățișările ei”.

Actorul care a jucat și în “Life’s Too Short” a descris-o pe soția lui ca fiind cea mai bună prietenă a lui care îi ținea în siguranță toate secretele. De asemenea, Samantha a fost întotdeauna alături de el să îl sprijine și l-a încurajat în tot ceea ce a făcut în cariera lui.

“A fost un om unic, căreia îi plăcea mult să vadă partea plină a paharului”, a mai mărturisit Warwick îndurerat.

“Avea un simț al umorului ieșit din comun și mereu râdea la glumele mele proaste”, a mai adăugat Warwick.

Care a fost reacția celor doi copii ai lor

Actorul și soția lui au împreună doi copii, pe Annabelle și Harrison. Cei doi copii au rămas acum înduretați cu tatăl lor. Harrison și Annabelle au spus despre mama lor că iubirea pe care ea le-o purta i-a ajutat mereu să treacă prin perioadele dificile din viața lor.

“Mama era cea mai bună prietenă a noastră și suntem onorați că i-am primit dragostea”, au spus cei doi copii.

Samantha Davis a jucat și în serialul “Weekend Escapew with Warwick Davis” în care actorul din seria Harry Potter se filma alături de familia lui în călătoriile lor prin Marea Britanie.

În urmă cu 2 ani, Warwick a mai vorbit despre o tragedie prin care a trecut, atunci când a povestit că el și soția lui l-au pierdut pe primul lor fiu la scurt timp după naștere. Băiatul a suferit niște complicații din cauza genelor de nanism moștenite de la ambii părinți.