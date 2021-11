Tom Felton, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta celebrul actor din filmele Harry Potter

Tom Felton a devenit celebru încă din copilărie, pe când a primit rolul lui Draco Malfoy în filmele Harry Potter, demonstrându-și talentul actoricesc încă de la o vârstă fragedă.

Actorul, de origine englez, a debutat în cariera de actor mult mai devreme față de apariția filmelor Harry Potter, în 1997, în filmul The Borrowers. Tom Felton a jucat rolul lui Draco Malfoy în primul filmul Harry Potter, în 2001, și până în ultima parte, lansată în 2011.

Cum arăta Tom Felton în copilărie

Actorul a postat de curând pe contul său de Instagram o fotografie cu el din copilărie, iar fanii au fost uimiți de asemănarea lui cu Denis, puștiul din filmul "Denis, pericol public". Fanii au înroșit butonul de like și l-au copleșit pe Tom cu complimente.

În afară de seria de filme de succes, Tom a jucat și în alte filme cu titluri răsunătoare precum Rise pf the Planet of the Apes (2011), The Apparition (2012), Message from the King, The Flash și multe altele.

Actorul în vârstă de 34 ani se trage dintr-o familie numerousă, având alți 3 frați. În copilărie, era pasionat de muzică și a primit un loc în corul Catedralei Guildford. Ceea ce puțini știu despre audițiilre pentru rolul din Harry Potter este că Felton nu citise cărțile scrise de J. K. Rowling.

Succesul adus de filmele Harry Potter

El a primit rolul negativ al lui Draco Malfoy pe când avea doar 14 ani. Cariera sa de actor a înflorit apoi, primind roluri care i-au adus recunoștință la nicel global, având milioane de fani. Tom Felton este cunoscut și pentru proiectele de caraitate în care a fost implicat, donațiile semnificative pe care le-a făcut și lupta lui contra bullying-ului.

În 2010, Tom și-a lansat piesa Hawaii cu propria lui casă de producții numită Six String Production. El a lansat trei videoclipuri muzicale pe YouTube sub numele Feltbeats în care acesta cântă fragmente din piesele sale originale.

Cu cine s-a iubit celebrul actor

Pe plan amoros, Tom este un cuceritor și a avut o relație lungă cu Jade Olivia Gordon, o cascadoare cunoscută. Cei doi au format un cuplu din 2008 până în 2016. Ea a jucat rolul soției lui Draco Malfoy în Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2.

În februarie 2020, apropiații actorului spuneau că acesta folosește aplicația de dating a celebrităților, Raya, din dorința de a-și găsi o iubită.

În septembrie anul acesta, Tom a ajuns pe primele pagini ale publicațiilor după ce a căzut pe un teren de golf.

Anul trecut se zvonea că Tom ar forma un cuplu chiar cu colega lui de pe platourile de filmare din Harry Potter, cu Emma Wattson, actrița din rolul lui Hermione. Zvonurile au apărut după ce au postat pe rețelele sociale o fotografie în care cei doi erau în pijamale într-o vacanță în Africa de Sud. De asemenea, în 2011, Emma a recunoscut să a fost mereu îndrăgostită de Tom atunci când cei doi lucrau împreună, potrivit The Sun. Câteva luni mai târziu, în vara anului 2020, Emma confirma relația ei cu om de afaceri.