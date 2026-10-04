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Cezar Ouatu și-a botezat fetița. Primele imagini de la evenimentul organizat pentru Serena Maria

Zi plină de emoții pentru Cezar Ouatu și familia lui. Artistul și-a botezat fetița, Serena Maria, iar primele imagini de la eveniment au apărut în mediul online.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 10:17 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 10:17
Cezar Ouatu și-a botezat fetița. Primele imagini de la evenimentul organizat pentru Serena Maria | colaj spynews / facebook
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La aproximativ două luni după ce a devenit tată pentru prima dată, tenorul a marcat unul dintre cele mai importante momente din viața micuței sale.

Cezar Ouatu a preferat să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor în ultima perioadă. Artistul și-a surprins fanii în vară, când a anunțat că a devenit tată, iar acum familia s-a reunit pentru botezul Serenei Maria.

Primele imagini de la botezul fiicei lui Cezar Ouatu

În imagini, Cezar Ouatu apare elegant, într-un sacou deschis la culoare, cu imprimeu discret, pe care l-a asortat cu o cămașă albă și o batistă bordo.

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Evenimentul a fost organizat într-un cadru elegant, iar invitații s-au bucurat de momentele petrecute împreună într-o zi cu o semnificație aparte pentru familia artistului. Botezul vine la puțin peste două luni după nașterea Serenei Maria.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată în vara acestui an

Serena Maria a venit pe lume pe 31 iulie 2026, iar Cezar Ouatu a fost cel care a făcut publică vestea. Artistul a publicat atunci și prima imagine cu fiica lui, alături de un mesaj emoționant: „Cu lacrimi în ochi de bucurie și o emoție greu de descris în cuvinte”, mărturisea artistul atunci când anunța venirea pe lume a fetiței sale.

Cezar Ouatu a dezvăluit în aceeași postare și numele ales pentru copil: Serena Maria. Artistul a mărturisit că și-a așteptat mult fetița și i-a dedicat câteva versuri scrise în drum spre ea: „Te iubesc cât toată lumea, Serena Maria”, a fost unul dintre mesajele prin care tenorul și-a exprimat fericirea de a deveni tată.

Venirea pe lume a copilului a fost specială pentru artist pentru ca acesta vorbise încă din urmă cu mai mulți ani despre dorința sa de a avea o fetiță. Într-un interviu acordat în 2020, Cezar Ouatu mărturisea că visează să devină tată și spunea că și-ar dori în mod special o fiică.

Cezar Ouatu și-a protejat familia de atenția publică

Deși a împărtășit cu admiratorii săi bucuria venirii pe lume a Serenei Maria, Cezar Ouatu a ales să păstreze discreția în privința vieții sale de familie. La momentul în care artistul a anunțat nașterea fetiței, presa nota că acesta nu oferise informații despre mama copilului și nici nu îi dezvăluise public identitatea.

Noile imagini de la botez sunt, astfel, uneledintre rarele momente în care publicul poate vedea cadre din viața personală a artistului după ce acesta a devenit tată.

Cezar Ouatu

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